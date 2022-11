EQS-News: Mynaric kündigt Teilnahme des Managements an Investorenkonferenzen in Q4 2022 an

EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Konferenz

Mynaric kündigt Teilnahme des Managements an Investorenkonferenzen in Q4 2022 an



03.11.2022 / 13:55 CET/CEST

München, 03. November 2022 - Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) gab heute bekannt, dass das Management an den folgenden Investorenkonferenzen im vierten Quartal 2022 teilnehmen wird:

10. November 2022

11:45 Uhr EST / 5:45 Uhr CET

Referent: Bulent Altan, CEO

UBS 13th Annual Aerospace and Defense Conference 2022 1x1 Meetings

Palm Beach, Florida, USA

17. - 18. November 2022

Deutsches Eigenkapitalforum 2022 Präsentation und 1x1 Meetings

Frankfurt, Deutschland

November 28 - November 29, 2022

11:05 Uhr CET (nur vor Ort)

Referent: Sven Meyer-Brunswick, C3PO

Credit Suisse 26th Annual Technology Conference 1x1 Meetings

Scottsdale, Arizona, USA

28. - 29. November 2022

Credit Suisse 10th Annual Global Industrials Conference Präsentation und 1x1 Meetings

Palm Beach, Florida, USA

30. November 2022

8:45 Uhr EST / 2:45 Uhr CET

Referent: Bulent Altan, CEO

Morgan Stanley 5th Annual Space Summit Präsentation und 1x1 Meetings

New York, New York, USA

6. Dezember 2022

Referent: Sven Meyer-Brunswick, C3PO

Weitere Informationen zum öffentlichen Webcast dieser Veranstaltungen finden Sie auf der Mynaric Investor Relations Website unter www.mynaric.com/investor-relations/calendar/. Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung von optischen Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen beweglichen Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com. Investorenkontakt Tom Dinges, CFA

Vizepräsident für Investor Relations

tom.dinges@mynaric.com

