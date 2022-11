KLÖCKNER - Die Zahlen sind da! Wie geht es weiter?

Klöckner & Co SE - WKN: KC0100 - ISIN: DE000KC01000 - Kurs: 8,055 € (XETRA)

Lange Zeit konnte sich die Klöckner-Aktie gegen die Schwierigkeiten in diesem Jahr wären. Am Ende aber mussten die Bullen die Segel streichen und die Bären übernahmen. In diesem Zusammenhang kam es in den vergangenen Monaten zu Kursverlusten von bis zu ca. 52 %. Angesichts dieser Verluste hat man die jüngsten Quartalszahlen mit Spannung erwartet. Dabei herrschte zuletzt ein wenig Optimismus, denn die Aktie legte im Oktober nach einer Gewinnwarnung vom bisherigen Tief bei 6,445 EUR spürbar zu. In der ersten Reaktion auf die heute vorbörslich vorgelegten Quartalszahlen gibt der Aktienkurs jedoch nach. Was ist passiert?

Charts zu den Werten im Artikel Klöckner & Co

Schwieriges Umfeld!

Bereits am 12. Oktober kam es bei Klöckner zu einer Gewinnwarnung. Man ging von einem schwierigen Quartal aus. Dies hat sich jetzt in den Zahlen bestätigt. Der Umsatz konnte im vergangenen Quartal gegenüber dem Vorjahr zwar von 2,0 Mrd. EUR auf 2,37 Mrd. EUR gesteigert werden, einen herben Rückschlag verzeichnete aber das Ergebnis. Das Ebit Jahr brach von 227 Mio. EUR auf nur noch 16 Mio. EUR ein. Beim Konzernergebnis rutschte man sogar ins Minus. Zudem rechnet man im kommenden Quartal mit schwierigen Wochen und Monaten inklusive eines Absatzrückgangs.

Der Blick nach vorn!

Angesichts dieses Debakels hält sich die Aktie eigentlich noch relativ gut. Interessant ist auch, dass die ursprüngliche Gewinnwarnung das bisherige Tief im Bärenmarkt darstellt. Eine mögliche Erklärung dafür findet sich auf charttechnischer Ebene, denn hier wird deutlich, dass der Preisbereich bei 7,15 bis ca. 6,50 EUR eine massive Unterstützung darstellt. Sollte den Bullen hier eine mittelfristige und langfristige Stabilisierung gelingen, könnten die Kurse in den nächsten Wochen und Monaten in Richtung 10 EUR durchstarten. Längerfristig wären sogar wieder Kurse bei 12,50 EUR und dem dortigen Widerstandsbereich möglich.

Alternativ dazu können sich die Bullen nicht durchsetzen und der große Unterstützungsbereich wird aufgegeben. In diesem Fall könnten die Kurse in den kommenden Monaten in Richtung 4,50 EUR nachgeben.

Klöckner & Co SE

Fazit: Bedingt durch den laufenden Abwärtstrend wäre ein Test des Jahrestiefs und des dortigen langfristigen Supports einzuplanen. Auch der Preisbereich ab ca. 9 EUR stellt eine mögliche Verkaufszone dar. Erst oberhalb dessen würde sich das Chartbild spürbar aufhellen. Davon wäre man weit entfernt, wenn der Unterstützungsbereich bis hin zu ca. 6,50 EUR nachhaltig gebrochen wird.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Trading Masters macht Dich zum Börsenversteher!

Lernen, traden, gewinnen: Deutschlands größtes edukatives Börsenspiel „Trading Masters“ startet mit einem noch nie da gewesenen Konzept in eine neue Runde – und zum ersten Mal können die Teilnehmer im Börsenspiel auch Kryptowährungen handeln! Neben exklusiven Schulungen mit renommierten Finanzexperten warten natürlich auch viele Preise im Gesamtwert von über 60.000 Euro auf Dich.

Jetzt kostenlos anmelden und viele Vorteile sichern!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)