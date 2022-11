EQS-News: ANDRITZ-GRUPPE setzt sehr erfreuliche Geschäftsentwicklung im 3. Quartal 2022 fort

EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

ANDRITZ-GRUPPE setzt sehr erfreuliche Geschäftsentwicklung im 3. Quartal 2022 fort



04.11.2022 / 07:30 CET/CEST

Vier Quartale in Folge mit Auftragseingang von über zwei Milliarden Euro

Rekordauftragsstand von knapp 11 Milliarden Euro

Umsatz stark angestiegen

Konzernergebnis deutlich erhöht

GRAZ, 4. NOVEMBER 2022. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ verzeichnete im 3. Quartal 2022 – wie auch schon in den Vorquartalen – eine sehr erfreuliche Geschäftsentwicklung. Der Auftragseingang betrug knapp 2,7 Milliarden Euro und lag damit schon das vierte Quartal in Folge über zwei Milliarden Euro. Mit 10,8 Milliarden Euro per Ende September 2022 erreichte der Auftragsstand einen neuen Rekordwert.



Dr. Joachim Schönbeck, Vorstandsvorsitzender der ANDRITZ AG: „Alle unsere vier Geschäftsbereiche bieten eine Vielzahl an nachhaltigen Produkten und Lösungen, die aktuelle Megatrends wie Dekarbonisierung, E-Mobilität, Energiewende und Kreislaufwirtschaft bedienen. Dies spiegelt sich in der sehr erfreulichen Entwicklung unseres Auftragseingangs wider. Trotz kurzfristiger Rezessionssorgen sehen wir mittel- und langfristig einen wachsenden Bedarf an unseren Produkten und Lösungen.“



Die wesentlichen Finanzkennzahlen der Gruppe:

Der Auftragseingang betrug im 3. Quartal 2022 2.683,4 MEUR und war damit fast doppelt so hoch wie das Vorjahresvergleichsquartal (Q3 2021: 1.461,0 MEUR). Vor allem die Geschäftsbereiche Pulp & Paper sowie Metals trugen zu diesem deutlichen Anstieg bei.

Der Auftragsstand per 30. September 2022 erreichte mit 10.822,2 MEUR einen historischen Höchstwert (+32,5% gegenüber ultimo 2021: 8.165,8 MEUR).

Der Umsatz im 3. Quartal 2022 erreichte 1.890,8 MEUR und lag damit deutlich über dem Vorjahresvergleichswert (Q3 2021: 1.521,5 MEUR). Alle vier Geschäftsbereiche verzeichneten im Jahresvergleich deutliche Umsatzanstiege. Der Umsatz in den ersten drei Quartalen 2022 lag mit 5.207,8 MEUR ebenfalls signifikant über dem Niveau des Vorjahresvergleichswerts (+14,5% gegenüber Q1-Q3 2021: 4.548,5 MEUR).

Das EBITA im 3. Quartal 2022 lag mit 152,6 MEUR deutlich über dem Vorjahresvergleichswert (Q3 2021: 127,3 MEUR). Das EBITA in den ersten drei Quartalen 2022 betrug 425,8 MEUR (+16,7% gegenüber Q1-Q3 2021: 365,0 MEUR). Die Rentabilität (EBITA-Marge) war mit 8.2% höher als im Vorjahresvergleichszeitraum (EBITA-Marge Q1-Q3 2021: 8.0%).

Das Konzernergebnis (nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen) im 3. Quartal 2022 erhöhte sich deutlich auf 100,8 MEUR (Q3 2021: 76,2 MEUR). In den ersten drei Quartalen 2022 betrug das Konzernergebnis (nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen) 268,0 MEUR (Q1-Q3 2021: 212,9 MEUR) und lag damit um 25,9% über dem Vorjahresniveau.

AUSBLICK/FINANCIAL GUIDANCE

Für das Gesamtjahr 2022 bestätigt ANDRITZ deshalb die anlässlich der Bekanntgabe der Ergebnisse für das 1. Quartal 2022 veröffentlichte Finanz-Guidance und erwartet aus heutiger Sicht sowohl bei Umsatz als auch EBITA und Konzernergebnis einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr.



WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN AUF EINEN BLICK

Einheit Q1-Q3 2022 Q1-Q3 2021 +/- Q3

2022 Q3

2021 +/- 2021 Umsatz MEUR 5.207,8 4.548,5 +14,5% 1.890,8 1.521,5 +24,3% 6.463,0 Pulp & Paper MEUR 2.470,1 2.209,4 +11,8% 889,7 744,8 +19,5% 3.070,6 Metals MEUR 1.133,8 955,3 +18,7% 399,8 317,2 +26,0% 1.366,1 Hydro MEUR 1.044,8 904,1 +15,6% 394,6 294,6 +33,9% 1.345,1 Separation MEUR 559,1 479,7 +16,6% 206,7 164,9 +25,3% 681,2 Auftragseingang MEUR 7.451,0 5.052,8 +47,5% 2.683,4 1.461,0 +83,7% 7.879,7 Pulp & Paper MEUR 3.628,4 2.314,6 +56,8% 1.547,6 602,3 +156,9% 3.774,7 Metals MEUR 1.554,8 1.205,9 +28,9% 564,1 362,3 +55,7% 1.778,8 Hydro MEUR 1.571,0 975,3 +61,1% 356,9 320,8 +11,3% 1.565,2 Separation MEUR 696,8 557,0 +25,1% 214,8 175,6 +22,3% 761,0 Auftragsstand

(per ultimo) MEUR 10.822,2 7.341,9 +47,4% 10.822,2 7.341,9 +47,4% 8.165,8 EBITDA MEUR 557,1 485,5 +14,7% 194,9 166,9 +16,8% 718,3 EBITDA-Marge % 10,7 10,7 - 10,3 11,0 - 11,1 EBITA MEUR 425,8 365,0 +16,7% 152,6 127,3 +19,9% 546,5 EBITA-Marge % 8,2 8,0 - 8,1 8,4 - 8,5 Ergebnis vor Zinsen

und Steuern (EBIT) MEUR 377,7 315,3 +19,8% 136,2 111,2 +22,5% 479,6 Finanzergebnis MEUR -20,6 -25,3 +18,6% -2,2 -7,1 +69,0% -40,0 Ergebnis vor Steuern (EBT) MEUR 357,1 290,0 +23,1% 134,0 104,1 +28,7% 439,6 Konzernergebnis

(nach Abzug von nicht

beherrschenden Anteilen) MEUR 268,0 212,9 +25,9% 100,8 76,2 +32,3% 325,5 Cashflow aus

betrieblicher Tätigkeit MEUR 442,6 183,7 +140,9% 29,4 30,7 -4,2% 529,6 Investitionen MEUR 119,9 89,1 +34,6% 39,4 29,0 +35,9% 160,1 Beschäftigte

(per ultimo, ohne Lehrlinge) - 27.925 26.789 +4,2% 27.925 26.789 +4,2% 26.804