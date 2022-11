onvista Mahlzeit: Dax steckt Zinsentscheid locker weg - Block, Teamviewer, BMW und Peloton tritt immer mehr ins Leere

Der Dax schließt nahtlos an den guten Oktober an. In der ersten Novemberwoche packt er über 1 Prozent obendrauf. Besonders kurz vor dem Wochenende hat der deutsche Leitindex kräftig zugelegt. Angeführt von Adidas, deren Aktien über 20 Prozent in die Höhe schosse, verabschiedete sich das deutsche Börsenbarometer mit über 2,5 Prozent Plus ins Wochenende.

Der Kurssprung von Adidas lässt sich noch mit den Spekulationen über einen neuen Chef begründen, der deutliche Kurssprung im Dax ist dagegen nicht so ganz klar. Die wahrscheinlichste Begründung ist, dass die Short-Seller vielleicht etwas kalte Füße bekommen haben, da sich der Dax schon seit einigen Tagen gegen den Trend an der Wall Street stemmt.

Während die US-Indizes die Woche wegen des US-Zinsentscheid im Minus beendet haben - die Nasdaq verlor über 5 Prozent - konnte der Dax, wie bereits erwähnt, zulegen. Vielleicht haben die ausländischen Investoren die Dax-Titel wieder entdeckt. Viele Aktien waren und sind zum Teil noch im Vergleich zu US-Werten sehr günstig bewertet, obwohl sie sich sich gut entwickelt haben.

Kleines Beispiel: Obwohl die Deutsche Bank in den vergangenen 4 Wochen fast 25 Prozent zugelegt hat, liegt das geschätzte KGV für das laufende Jahr bei etwas mehr als 5. Zum Vergleich. Die Bank of America hat im gleichen Zeitraum 20 Prozent an Wert gewonnen, das geschätzte KGV liegt allerdings bei etwas mehr als 11.

Zudem gab es in der vergangenen Woche auch noch zahlreiche Quartalszahlen zu verarbeiten. Mit onvista Mahlzeit sind die schnell auf dem neusten Stand in der Berichtssaison.

Viel Spaß beim anschauen!

