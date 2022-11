Amazon: Chance von 97,63 Prozent p.a.!

Nach Bekanntgabe enttäuschender Quartalszahlen am 27. Oktober stürzte der Aktienkurs von Amazon ab. Milliarden Dollar Börsenwert wurden vernichtet. Der Lichtblick für den Internetriesen ist das Geschäft mit der Cloud. Gemeinsam mit Microsoft und Google werden 72 Prozent des Marktes dominiert. Bis dato ist kein Nachlassen des Wachstums im Cloud-Bereich in Sicht. Insgesamt wuchs der Umsatz aber langsamer als erwartet. Beim Gewinn lag sogar ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr vor. Schließlich überraschte Amazon auch mit einem enttäuschenden Ausblick für das wichtige Weihnachtsquartal. Trotz des beträchtlichen Kursverlustes ist Amazon immer noch hoch bewertet. Die Gewinne haben den Wachstumspfad verlassen und für einen „angehenden Substanzwert“ hat Amazon ein zu hohes KGV.

Zum Chart

Der rekordverdächtige Aufwärtstrend von Amazon beginnend mit dem Tief 2003 ist ab September 2020 in eine Seitwärtsbewegung mutiert. Im November 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Schwächephase, die aktuell noch vorherrscht. Seit 25. Oktober 2022 haben sich die Kursverluste gehäuft und die Notierung auf 90,30 USD gedrückt. Die Kernunterstützung bei 82,53 USD ist nicht mehr weit entfernt. Doch die Amazon-Aktie hat ihren Kursverfall vorläufig gestoppt. Am Montag dieser Woche notierte sie 2,8 Prozent über dem Tief vom letzten Freitag. Zuvor war sie sieben Tage in Folge gefallen. Normalerweise hätten die Marktteilnehmer bei einem Rücksetzer von diesem Ausmaß beim weltweit größten Onlinehändler eine Einstiegschance gesehen. Doch die wirtschaftlichen Parameter haben sich geändert. Die hohen Energiekosten und die weltweit hohe Inflation schöpfen die Kaufkraft der Konsumenten ab. Das belastet das Geschäft des Onlinehändlers.