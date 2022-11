Bundesregierung bremst Erwartung an schnelle Entscheidung über Uniper

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung bremst Hoffnungen auf schnelle Entscheidungen über die Zukunft des Energieversorgers Uniper.

Man werde erst die Übernahme abschließen und das Unternehmen stabilisieren, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Montag in Berlin auf die Frage, ob Unternehmensanteile nach der Übernahme durch den Staat verkauft würden. Die Akteure seien von den hohen Verlusten der Firma nicht überrascht worden, so dass sich an den Plänen zur Übernahme nichts ändere. Der Energiekonzern Uniper hatte vergangene Woche den größten Verlust eines börsennotierten deutschen Unternehmens seit Bestehen der Bundesrepublik gemeldet.

