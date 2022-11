DATADOG - Das lief perfekt für die Shorties!

Datadog Inc. - WKN: A2PSFR - ISIN: US23804L1035 - Kurs: 70,380 $ (Nasdaq)

Bei Kursen über 90 USD erschien diese Short-Analyse für die Aktie von Datadog auf stock3 (stock3 PLUS können Sie hier abonnieren). Das Timing hätte nicht besser ausfallen können. Inzwischen steht der Wert mehr als 20 USD tiefer. Alle Ziele der Analyse sind erreicht. Wie ist aber nun der in der Vorwoche vorgestellte Quartalsbericht von Datadog ausgefallen und, noch viel wichtiger, ist die Aktie inzwischen vielleicht wieder attraktiv bepreist?

Managament liefert weiter ab

An guten Zahlen mangelt es beim SaaS-Spezialisten für das Thema Datenanalyse wahrlich nicht. Vielmehr ist das Wachstum weiterhin beeindruckend. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal um 61 % auf 437 Mio. USD. Der operative Verlust vergrößerte sich zwar deutlich von einem Minus von knapp 5 auf 31,3 Mio. USD. Datadog erzielt aber positive Cashflows. Der operative Cashflow liegt mit 304 Mio. USD nach neun Monaten deutlich über dem Vorjahreswert von 171 Mio. USD. Der Free Cashflow verbesserte sich von 144 auf 257 Mio. USD. Unterm Strich verdiente Datadog auf non-GAAP-Basis in den ersten neun Monaten 0,72 USD je Aktie und damit ein Vielfaches gegenüber 2021 (0,28 USD je Aktie)

Die Bilanz ist solide. Die finanziellen Mittel beliefen sich Ende September auf rund 1,8 Mrd. USD. Analysten rechnen auf Netto-Basis Ende des Jahres mit einem Cashbestand von 1,3 Mrd. USD. Damit scheinen auch große Verwässerungen vom Tisch. 2019 und 2020 verdoppelte sich die Datadog-Aktienanzahl jeweils nahezu, im Jahr 2021 und auch bislang 2022 kam es zu keinen großen Verwässerungen.

Perspektivisch dürfte Datadog in einen Jahren in Umsatzregionen um die 5 Mrd. USD vorstoßen. EBIT und Free Cashflow könnten dann um die 1 Mrd. USD betragen. Dem steht eine aktuelle Marktkapitalisierung von über 22 Mrd. USD gegenüber. Und damit ist das Problem, was die Aktie anbelangt, klar. Es ist nicht das Wachstum, fundamental läuft es blendend. Anleger bezahlen aber auch nach der bisherigen Korrektur auf Basis der Schätzungen für 2023 den 61-fachen Gewinn und den 32-fachen Cashflow und auf Basis der Schätzungen für 2025/26 ist es immer noch mehr als das 20-Fache.

Wer also investieren möchte, sollte in jedem Fall noch Kapital für eine zweite oder dritte Tranche zurückhalten. Fundamental scheint der Korrekturbedarf bislang nicht ausgeschöpft.

Kommt es noch zum Gap-Close?

Charttechnisch steht die Aktie an einer Klippe. Der wichtige Supportbereich zwischen 72,60 und 69,73 USD ist erreicht. Sollte er brechen, könnte die Datadog-Aktie ein großes Gap aus dem Jahr 2020 zwischen 61,05 und 57,18 USD (nur im Tageschart erkennbar!) schließen. Die Ausbruchsmarke bei 50,12 USD liefert ebenfalls Unterstützung. Unterbrochen wäre der Abwärtstrend erst über 89,04 USD. Über dem Abwärtstrend seit Februar entstehen erste prozyklische Signale in Richtung long.

Fazit: Erst in diesem Post Mitte Oktober auf stock3 Terminal warnte ich, dass Cloudaktien immer noch sehr teuer bepreist seien. Spätestens die Kursstürze zahlreicher Cloudtitel in der Vorwoche gaben mir Recht. Es ist auch mit der letzte Sektor im Tech-Bereich, der die Fahne noch hochgehängt hat. Kommen auch hier die Bewertungen in einen vernünftigen Korridor, sollten sich für Investoren super Chancen auf Sicht einiger Jahre bieten. Denn operativ läuft das Geschäft bei vielen Unternehmen weiterhin blendend. Die Datadog-Aktie besitzt unterhalb der 70-USD-Marke Risiken, in Richtung 60 USD und darunter 50 USD abverkauft zu werden. Ein Plan für Investoren könnte ein etappenweiser Einstieg mit drei Tranchen sein, um auf einen Mischkurs von rund 60 USD zu kommen. Auch ein Sparplan auf die Aktie über mehrere Monate wäre eine Option.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 1,03 1,66 2,22 Ergebnis je Aktie in USD 0,48 0,91 1,15 Gewinnwachstum 89,58 % 26,37 % KGV 147 77 61 KUV 21,7 13,5 10,1 PEG 0,9 2,3 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Datadog-Aktie (Wochenchart)

