IRW-News: Element79 Gold Corp. : Element79 Gold engagiert professionelle Marketingdienstleister und kündigt Präsentation auf der Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse an

IRW-PRESS: Element79 Gold Corp. : Element79 Gold engagiert professionelle Marketingdienstleister und kündigt Präsentation auf der Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse an

Vancouver, BC, 4. November 2022 - Element79 Gold Corp. (CSE:ELEM) (OTC:ELMGF) (FWB:7YS) (Element79 Gold oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass das Unternehmen zwei sehr erfahrene Anbieter - Euroswiss Equity Group (Euroswiss) und Victory Marketing Solutions (Victory) - unter Vertrag genommen hat, um deren Dienstleistungen im Bereich Geschäftsentwicklung und Marketing in Anspruch zu nehmen.

Angesichts des rasanten Tempos der Neuigkeiten zu unserem Projektportfolio, die wir in den kommenden Monaten erwarten, könnte der Zeitpunkt für die Verstärkung der Marketingbemühungen in Verbindung mit dem Start unserer europäischen Kampagne nicht günstiger sein, meint James Tworek, CEO des Unternehmens. Wir sind zuversichtlich, dass die Wachstumsstory von Element79 Gold bei den Anlegern auf großes Interesse stoßen wird, während wir uns im neuen Jahr verstärkt darauf konzentrieren, unseren Bekanntheitsgrad in Europa und Nordamerika exponentiell zu steigern.

Element79 Gold freut sich ferner bekannt zu geben, dass es auf der Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse, die am 4. und 5. November 2022 im MVG Museum in München (Deutschland) stattfinden wird, vertreten sein wird. Die Präsentation des Unternehmens ist für Samstag, den 5. November um 13:45 Uhr MEZ anberaumt.

Euroswiss Equity Group, Victory Marketing Solutions

Euroswiss ist eine gut etablierte, auf Europa ausgerichtete Kapitalmarktgruppe mit Sitz in der Schweiz, die eine große Anzahl institutioneller und vermögender Anleger in ganz Europa betreut. Element79 Gold hat Euroswiss mit der Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Medienpräsenz und Geschäftsentwicklung für das Unternehmen beauftragt. Dazu gehört unter anderem die Bereitstellung wichtiger Kontakte zu Mitgliedern der europäischen Anlegergemeinschaft.

Victory Marketing Solutions verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung professioneller Dienstleistungen in den Bereichen Bewusstseinssteigerung und Marketing für private und börsennotierte Unternehmen. Element79 Gold hat Victory damit beauftragt, durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen das Bewusstsein für das Unternehmen bei einer ausgewählten Anhängerschaft von über 85.000 nordamerikanischen Anlegern zu fördern.

Die Aufnahme von Euroswiss und Victory in unsere wachsende Liste erstklassiger Anbieter bietet weitere Möglichkeiten, mit wichtigen Marktteilnehmern in Europa und Nordamerika zu kommunizieren und die Präsenz des Unternehmens bei namhaften Anlegern rund um den Globus zu verstärken, bemerkt Herr Tworek. Element79 Gold ist bestrebt, die vielseitigen Fähigkeiten von Euroswiss und Victory zu nutzen, um den Bekanntheitsgrad bei Investoren weltweit zu erhöhen und das Tempo unserer Unternehmensentwicklungsstrategie zu beschleunigen.

Internationale Edelmetall- & Rohstoffmesse

Die Internationale Edelmetall- & Rohstoffmesse findet seit 2005 jährlich in München (Deutschland) statt. Die Messe widmet sich ausschließlich dem Thema Edelmetall- und Rohstoffinvestitionen und umfasst Präsentationen namhafter Bergbauunternehmen aus der ganzen Welt. Die Internationale Edelmetall- & Rohstoffmesse 2022 findet am 4. und 5. November 2022 von 10:00 bis 18:00 Uhr MEZ im MVG Museum in München statt. Element79 Gold wird am Samstag, den 5. November um 13:45 Uhr MEZ präsentieren.

Einzelheiten der Vereinbarungen

Die Vereinbarung mit Euroswiss hat eine Laufzeit von 6 Monaten, die vorbehaltlich der Zustimmung beider Parteien verlängert werden kann. Element79 Gold muss insgesamt 80.000 CAD an Euroswiss zahlen, die auf Grundlage des Aktienkurses von 0,125 CAD am Tag der Vereinbarung in 640.000 frei handelbaren Stammaktien des Unternehmens beglichen werden können.

Die Vereinbarung mit Victory hat eine Laufzeit von 3 Monaten, die jeweils um weitere 3 Monate verlängert werden kann. Element79 Gold zahlt Victory eine Gebühr von 15.000 CAD pro Monat, die vierteljährlich ausgezahlt wird, und begibt 350.000 Optionen von Element79 Gold, wobei die ersten 100.000 Optionen zu einem Preis von 0,15 CAD, die zweiten 100.000 Optionen zu einem Preis von 0,22 CAD und die letzten 150.000 Optionen zu einem Preis von 0,30 CAD ausgegeben werden.

Über Element79 Gold

Element79 Gold ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Bergbaugrundstücken für Gold und verwandte Metalle konzentriert. Element79 Gold hat sein Vorzeigeprojekt Maverick Springs im berühmten Goldbergbaudistrikt im Nordosten von Nevada, USA, zwischen den Bezirken Elko und White Pine erworben, für das es vor Kurzem eine überarbeitete NI 43-101-konforme und grubenbeschränkte Mineralressourcenschätzung eingereicht hat, die eine vermutete Ressource von 3,71 Millionen Unzen Goldäquivalent* (Au-Äqu.) bei einem Gehalt von 0,92 g/t Au-Äqu. (0,34 g/t Au und 43,4 g/t Ag) mit Stichtag 19. Oktober 2022 aufweist (siehe Pressemitteilung vom 20. Oktober 2022, verfügbar auf SEDAR). Der Erwerb des Projekts Maverick Springs umfasste auch ein Portfolio von 15 Konzessionsgebieten entlang des Battle Mountain Trends in Nevada, das das Unternehmen derzeit auf weitere Explorationsmöglichkeiten sowie auf die Möglichkeit eines Verkaufs oder einer Ausgliederung hin untersucht. In Peru hat Element79 Gold eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden Mine Lucero, einer der höchstgradigen Untertageminen, die in der Geschichte Perus kommerziell abgebaut wurden, sowie an der ehemals produzierenden Mine Machacala. In British Columbia hat Element79 Gold eine Absichtserklärung zum Erwerb eines Privatunternehmens unterzeichnet, das eine Option auf eine 100%-Beteiligung am hochgradigen Goldprojekt Snowbird hält, das aus 10 Mineralien-Claims in Central British Columbia, etwa 20 km westlich von Fort St. James, besteht. Das Unternehmen hat außerdem eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet Dale, das aus 90 nicht patentierten Bergbau-Claims besteht und sich etwa 100 km südwestlich von Timmins, Ontario, Kanada, in der Timmins Mining Division, Dale Township, befindet. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.element79.gold oder www.element79gold.com.

Für Unternehmensangelegenheiten wenden Sie sich bitte an:

James C. Tworek, Chief Executive Officer

E-Mail: jt@element79gold.com

Für Investor Relations-Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations-Abteilung

Telefon: +1 (604) 200-3608

E-Mail: investors@element79gold.com

Warnhinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung des Unternehmens, Geschäftsaussichten oder Chancen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die auf den Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Pläne des Unternehmens für sein Portfolio an Bergbauprojekten und Grundstücken; die Geschäftsstrategie des Unternehmens; zukünftige Planungsprozesse; Explorationsaktivitäten; der Zeitplan und das Ergebnis von Explorationsaktivitäten; Kapitalprojekte und Explorationsaktivitäten und deren mögliche Ergebnisse; potenzielle künftige Cashflows und deren Zeitpunkt; Akquisitionsmöglichkeiten; die Auswirkungen von Akquisitionen auf das Unternehmen, falls vorhanden. Die Annahmen können sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Folglich können zukunftsgerichtete Aussagen nicht garantiert werden. Investoren sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, auch tatsächlich eintreten. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtet sein. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie anstreben, antizipieren, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, projizieren, vorhersagen, prognostizieren, potenziell, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Tatsächliche Ergebnisse können von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Dauer und Auswirkungen des Coronavirus und COVID-19; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von Akquisitionen; tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Evaluierungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen bei Erzreserven, Erzgehalt oder Gewinnungsraten; tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstung oder Prozessen im Vergleich zu Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Gemeinden; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen in der geltenden Gesetzgebung oder deren Anwendung; Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; Wechselkursschwankungen; Anforderungen an zusätzliches Kapital; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Rekultivierungskosten; Ergebnisse anhängiger Rechtsstreitigkeiten; Beschränkungen des Versicherungsschutzes sowie jene Faktoren, die in den anderen öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens erörtert werden, die unter www.sedar.com veröffentlicht sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieses Dokuments. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen gefordert.

Quelle: Element79 Gold

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68138

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68138&tr=1

