Apple Long: 38-Prozent-Chance!

Am 27. Oktober 2022 präsentierte Apple seine jüngste Bilanz zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22. Apple erzielt einen Rekordumsatz von 90,1 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Dabei verkaufte der Hightech-Riese so viele Macs wie nie. Dafür läuft der iPhone-Verkauf etwas schwächer als erwartet. Der Jahresumsatz mit 394,3 Milliarden US-Dollar erhöhte sich ebenfalls mit einer Steigerung von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Jahresgewinn pro verwässerter Aktie betrug 6,11 US-Dollar. Dies ergibt eine Steigerung von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Apple-Hauptwerk in China läuft die Produktion wegen Corona-Regeln nur eingeschränkt. Für Kunden bedeutet das kurz vor Weihnachten längere Wartezeiten.

Zum Chart

Der seit Anfang Januar 2019 intakte Aufwärtstrend wurde Ende April 2022 durchbrochen. Der Kurs der Aktie von Apple entwickelte sich in dieser Periode von 35,50 US-Dollar in der Spitze bis auf 182,94 US-Dollar Anfang Januar 2022. Ab Ende März folgte eine Kurskorrektur im Ausmaß von rund 28 Prozent. Im Zuge dieser Korrektur wurde am 16. Juni ein partielles Tief bei 129,04 US-Dollar ausgebildet. Ab 19. August 2022 ist der Kurs in eine weitere Schwächephase übergegangen, die sich an der Kernunterstützung bei 137,44 US-Dollar wieder zu stabilisieren erscheint. Die Jahresendrally ist ein mögliches Szenario und würde auch den Aktienkurs von Apple nach oben treiben. Der Widerstand bei 155,98 US-Dollar könnte ein Ziel dieser Aufwärtstendenz sein. Trotz seiner Größe wird Apple noch als Wachstumswert gehandelt, wobei das KGV 2021/2022 bei 22,65 liegt. Bis ins Geschäftsjahr 2023/24 ist ein Gewinnwachstum je Aktie von insgesamt 12 Prozent geplant, was die Möglichkeit einer entscheidenden Verringerung des jeweiligen KGVs weiter in die Zukunft verschiebt. Möglicherweise wird das Wachstum bei Apple langfristig nachgeben.