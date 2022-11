Netcetera AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Netcetera AG: Netcetera erwirbt proCentric: starkes Pensionskassen-Angebot aus einer Hand



08.11.2022 / 08:44 CET/CEST



Medienmitteilung

Zürich, 8. November 2022 Netcetera erwirbt proCentric: starkes Pensionskassen-Angebot aus einer Hand Das führende Schweizer Softwareunternehmen Netcetera erhöht ihren Anteil an proCentric auf 100%. proCentric ist spezialisiert auf prozessorientierte Vorsorgelösungen und bringt ihre langjährige Expertise und Erfahrung in die Partnerschaft ein. Die Firmen sehen ein grosses Potential darin, ihre gemeinsame Lösung für Pensionskassen zu etablieren und die digitale Transformation in der Branche voranzutreiben. Netcetera hat im Oktober 2022 die IT-Firma proCentric erworben und übernimmt alle Mitarbeitenden. Netcetera besass bereits eine Minderheitsbeteiligung an proCentric. Die Anteilserhöhung auf 100% ist ein strategischer nächster Schritt für die Partnerschaft. Seit rund acht Jahren arbeiten die beiden Firmen erfolgreich im Fintech Bereich zusammen und streben mit der Übernahme eine noch engere und effektivere Kooperation an. Die beiden Unternehmen bringen hervorragende Kenntnisse der Vorsorge-Branche und technisches und wirtschaftliches Know-how in die Partnerschaft ein. Marc Schulz, CEO proCentric, sagt: «Wir sind schon seit vielen Jahren Partner und können unsere Zusammenarbeit jetzt noch effektiver gestalten. Unser Ziel ist es, herausragende Lösungen zu liefern, damit die Zukunft für unsere Kunden noch vielversprechender und erfolgreicher ist.» Geballte Expertise für zukunftsweisende Vorsorgelösungen proCentric ist ein Spezialist für prozessorientierte Lösungen mit vertiefter Expertise und Erfahrung in der Vorsorge-Branche. Netceteras Angebot für den Vorsorgemarkt wird durch den Zusammenschluss noch stärker. Die beiden Firmen sehen ein grosses Potenzial für die Entwicklung neuer Lösungen in dieser Branche. Gemeinsam treiben sie nun die Weiterentwicklung des Pensionskassen-Verwaltungssystems P40 voran. «Wir sind die zentrale Anlaufstelle für den Vorsorgemarkt, wenn es um Digitalisierung der Abläufe und Geschäftsprozesse geht. Ich freue mich, dass wir alle Mitarbeitenden für Netcetera gewinnen konnten. Mit unserem gebündelten Wissen und der langjährigen Erfahrung können wir unser komplett digitales Verwaltungssystem weiter verbessern und genau auf die Bedürfnisse des Marktes zuschneiden.» sagt Martin Meier, verantwortlich für die Division Financial Technology bei Netcetera. Netceteras Verwaltungssystem. deckt die gesamte Bandbreite der Geschäftsprozesse von Pensionskassen ab und stellt die digitalen Kanäle zu Versicherten und Arbeitgebern sicher. Netcetera hat die Plattform im Herbst 2021 lanciert und bereits mehrere Pensionskassen erfolgreich migriert.

Medienkontakt Netcetera

Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09 Über proCentric proCentric ist ein technologieunabhängiger IT Dienstleister, der sich auf die Konzipierung und Umsetzung konsequent prozessorientierter Vorsorgelösungen fokussiert. Die Gründungspartner, Bernhard Ruch und Marc Schulz, arbeiten seit 2001 in verschiedenen Projekten und Unternehmen erfolgreich zusammen. In den Projekten wurden vor allem unternehmensweite BPM-/ECM-Plattformen sowie vollständig BPM-basierte Verwaltungssysteme konzipiert, entwickelt und eingeführt. proCentric wurde 2014 gegründet und hat ihren Sitz in Winterthur, Schweiz. Seit 2019 ist die Netcetera an der proCentric beteiligt. Über Netcetera Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherungen. Mehr als 2’500 Banken und Issuer, und 160’000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit rund 800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten. Weitere Informationen: netcetera.com



