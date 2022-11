Aramark meldet Dividende

Der Caterer Aramark (ISIN: US03852U1060, NYSE: ARMK) zahlt den Aktionären eine unveränderte Quartalsdividende von 11 US-Cents je Aktie. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,44 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 36,50 US-Dollar (Stand: 8. November 2022) einer derzeitigen Dividendenrendite von 1,21 Prozent.

Aktionäre erhalten die Dividendenzahlung am 5. Dezember 2022 (Record date: 22. November 2022). Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal (1. Juli) des Fiskaljahres 2022 einen Umsatz von 4,13 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,98 Mrd. US-Dollar), wie am 9. August 2022 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 40,33 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 32,56 Mio. US-Dollar). Die Zahlen zum vierten Quartal werden am 15. November 2022 präsentiert.

Aramark ist im Dienstleistungs-Sektor für Food Services, Facility Management und Berufsbekleidung tätig. Es werden rund 270.000 Mitarbeiter in 19 Ländern beschäftigt.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 0,95 Prozent im Minus (Stand: 8. November 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 9,12 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de