EQS-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Hubert Spechtenhauser zum Vorsitzenden des Vorstands der ProCredit General Partner AG ernannt

EQS-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Hubert Spechtenhauser zum Vorsitzenden des Vorstands der ProCredit General Partner AG ernannt



09.11.2022 / 19:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hubert Spechtenhauser zum Vorsitzenden des Vorstands der ProCredit General Partner AG ernannt Frankfurt am Main, 09. November 2022 – Der Aufsichtsrat der ProCredit General Partner AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA, hat heute entschieden, erstmals einen Vorsitzenden des Vorstands zu ernennen. Der Vorstand begrüßt diese Entscheidung. Hubert Spechtenhauser wechselte im November 2021 als leitender Manager zur ProCredit Gruppe und gehört seit März 2022 dem Vorstand der ProCredit General Partner AG an. Er verfügt über langjährige Berufserfahrung mit Führungsverantwortung in mehreren internationalen Bankkonzernen. „Nach sorgfältigen Erwägungen ist der Aufsichtsrat der General Partner zu der Überzeugung gelangt, dass es sinnvoll ist, wenn ein Mitglied des Vorstands als dessen Vorsitzender eine koordinierende Funktion übernimmt und für einen einheitlichen Außenauftritt zuständig ist. Die Änderung wird, genau wie der angestrebte Wechsel der Unternehmensform, dazu beitragen, die im Finanzmarkt bereits bewährten und üblichen Strukturen zu schaffen.“ so Rainer Ottenstein, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ProCredit General Partner AG: „Im Namen des gesamten Aufsichtsrats darf ich daher mitteilen, dass wir uns sehr über die Ernennung von Hubert Spechtenhauser zum Vorsitzenden des Vorstands freuen und ihm in seinem neuen Amt weiterhin viel Erfolg und alles Gute wünschen.“ Als Vorsitzendem des Vorstands sind Hubert Spechtenhauser die Bereiche Corporate Office, Group Communications, Legal sowie Group und PCH Internal Audit der ProCredit Holding AG & Co. KGaA zugeordnet. Die beruflichen Stationen von Hubert Spechtenhauser umfassten vor seinem Wechsel zur ProCredit Gruppe unter anderem Geschäftsleitungspositionen innerhalb des UniCredit Konzerns, des Konzerns der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sowie des Commerzbank Konzerns. Er verfügt über umfangreiche Expertise in den Bereichen Risikomanagement, Finance, Konzernentwicklung und Corporate Governance sowie in den Geschäftsfeldern Asset Management, Leasing und Investitionsfinanzierung. „Ich bedanke mich herzlich für die Ernennung und das Vertrauen, dass mir der Aufsichtsrat und meine Vorstandskolleg*innen entgegenbringen. Die ProCredit Gruppe ist aufgrund ihrer starken entwicklungspolitischen Ausrichtung etwas sehr Besonderes. Wir wollen diese auch in Zukunft weiter ausbauen und unsere einzigartige Positionierung in den Ländern unserer Tätigkeit als entwicklungsorientierte, hochdigitalisierte KMU-Bank weiter festigen.“ ergänzt Hubert Spechtenhauser, Vorsitzender des Vorstands der ProCredit General Partner AG. Seine Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands wurde in der heutigen Aufsichtsratssitzung vom 09. November 2022 mit sofortiger Wirkung beschlossen. Kontakt: Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter umfasst), die niederländische DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

09.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com