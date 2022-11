EQS-News: R-LOGITECH meldet positive Neunmonatsergebnisse 2022

EQS-News: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

R-LOGITECH meldet positive Neunmonatsergebnisse 2022



09.11.2022 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





R-LOGITECH meldet positive Neunmonatsergebnisse 2022



Monaco, 9. November 2022 – R-LOGITECH S.A.M., einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und damit verbundenen Logistikdienstleister im Rohstoffsektor, veröffentlicht heute die aktuellen Ergebnisse der ersten neun Monate 2022 für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 30. September 2022.



Finanzielle Highlights:

Trotz der weltweiten Herausforderungen in der Lieferkette, des Inflationsdrucks, der anhaltenden COVID-19-bedingten Beschränkungen in China und des Krieges in der Ukraine freut sich R-LOGITECH, berichten zu können, dass Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten 2022 deutlich gestiegen sind:

Die Umsatzerlöse stiegen um 38 % auf 862 Mio. Euro (Neunmonatszeitraum 2021: 626 Mio. Euro).

Das bereinigte EBITDA wuchs um 16 % auf 110 Mio. Euro (Neunmonatszeitraum 2021: 95 Mio. Euro).

Operative Highlights: