Rheinmetall Quartalszahlen Q3/2022: Erwartungen erfüllt

Der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall hat heute am 10.11.2022 seine Q3-Zahlen vorgelegt und hat alle Erwartungen erfüllt. Rheinmetall sieht sich bestätigt und hat seine Jahresprognose ebenfalls bestätigt. Der im MDax gelistete Konzern will am Jahresende ein Umsatzplus von 15 Prozent sehen. Das entspricht rund 6,5 Mrd. Euro.

Vom Umsatz sollen 11 Prozent als EBITDA (operatives Ergebnis vor Gewinn, Steuern, Zinsen und Abschreibungen) bleiben, das entspricht 715 Mio. Euro.

Q3-Zahlen im Überblick

Kennziffer Zahl Vorjahr Prognose Umsatz 1,43 Mrd. Euro 1,26 Mrd. Euro 1,42 Mrd. Euro EBITDA 117 Mio. Euro 106 Mio. Euro 117,2 Mio. Euro EBITDA-Marge 8,3 Prozent 8,4 Prozent 8,2 Prozent Gewinn 86 Mio. Euro 77 Mio. Euro 86 Mio. Euro

Das sagt die Aktie

Die Rheinmetall-Aktie gehört zu den Gewinnern im Nebenwerte-Index MDax. Sie legte bis zum Mittag um kmehr als 5 Prozent zu und kletterte auf über 168 Euro.

Der Kurs der Aktie schwankt seit August zwischen 140 und 170 Euro. Vom Rekordhoch im Juni, als eine Aktie 228 Euro kostete, ist sie aber weiut entfernt und nichts spricht dafür, dass sie diese Höhen in absehbarer Zeit wieder erklimmt.

Der derzeitige Kurs liegt aber weiterhin deutlich über den Kurs von vor dem 24. Februar 2022. Dies war der Tag, an dem Russland in den Bürgerkrieg in der Ukraine intervenierte und Truppen in das Nachbarland schickte.

Die Aktie von Rheinmetall profitierte von den Begehrlichkeiten des von Kanzler Olaf Scholz verkündeten Sondervermögens für die Bundeswehr über 100 Mrd. Euro. Die erwarteten Mehreinnahmen für Rheinmetall sind jedoch mittlerweile weitestgehend eingepreist.

Das sagen die Analysten

Die Schweizer Großbank UBS sieht das Kursziel der Aktie bei 204 Euro. Gemessen am jetzigen Kurs ergibt sich daraus ein Potenzial von 20 Prozent.

Noch optimistischer ist die US-Investmentbank Goldman Sachs, die als Kursziel 264 Euro herausgeben. Das entspricht ein Wachstumspotzenzial von über 57 Prozent.

