AMGEN - Weiter auf Rekordjagd?

Die Amgen-Aktie brach am 07. November 2022 minimal über ihr bisheriges Allzeithoch bei 276,69 USD aus. Einen Tag später eröffnete sie mit einem Aufwärtsgap zwischen 277,48 USD und 282,22 USD. Die Aktie schoss auf ein neues Rekordhoch bei 296,67 USD nach oben

Seitdem kommt es zu Gewinnmitnahmen. Auch gestern stand der Tag trotz eines massiv steigenden Marktes im Zeichen von Gewinnmitnahmen.

Wo könnte man kaufen?

Die Konsolidierung in der Amgen-Aktie kann noch eine Weile andauern. Dabei ist ein Rücksetzer auf das alte Allzeithoch bei 276,69 USD möglich. Dort böten sich aber wieder gute Chancen, denn nach der Konsolidierung kann die Aktie in Richtung 320 USD ansteigen.

Ein Rückfall unter 276,69 USD wäre kein Drama. Allerdings müsste man dann mit einer Ausdehnung der Konsolidierung in Richtung 264,76 oder sogar 258,45 USD rechnen.

Fazit: In Kürze dürfte es neue Chancen in der Amgen-Aktie geben. Aber noch ist etwas Geduld gefragt. Dass die Aktie gestern in dem starken Marktumfeld nicht gestiegen ist, hat nichts zu bedeuten.

