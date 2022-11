Dax: Die Zeit der Nachzügler ist gekommen - Telekom am Index-Ende - Zalando, Adidas und Puma gefragt

Die US-Inflationsdaten und die damit einhergehende Hoffnung, dass die amerikanische Notenbank jetzt nur noch moderate Zinserhöhung vornimmt, haben den Dax weiter in die Höhe getrieben. Zum Wochenschluss stand für den Leitindex ein Plus von 0,56 Prozent auf 14 224,86 Punkte zu Buche. Auf Wochensicht verbuchte der Dax einen Gewinn von 5,7 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Titel legte am Freitag mit 2,79 Prozent auf 25 975,00 Zähler noch deutlich stärker zu als der Dax.

Abwärtstrend Adieu und hallo 200-Tage-Linie

Bereits Donnerstag hatte der Dax mit dem kräftigen Kursausbruch die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchbrochen und seinen längeren Abwärtstrend-Kanal verlassen. Charttechnisch hat sich das Bild damit deutlich aufgehellt im deutschen Leitindex. Zudem dürften auch einige Handelssysteme auf das Durchbrechen des gleitenden Durchschnitts reagiert haben. Aus charttechnische Sicht könnte die Rallye jetzt noch bis in den Bereich von 14.600 Punkten gehen, dass Hoch von Anfang Juni. Dann dürfte es der Leitindex wieder etwas schwieriger haben und eine Fortsetzung der Rallye bräuchte neues Futter.

"Gestern hat das Zinsgespenst erst einmal Reißaus genommen, was vor allem die Technologieaktien nach oben getrieben hat", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Der Gipfel der Inflation in den USA sei wohl erreicht. Die Spitze des Leitzinses in den USA werde nach den Verbraucherpreisen vom Vortag nun bei 5 Prozent und nicht mehr bei 5,25 Prozent gesehen. Hiervon profitierten europaweit auch Immobilienwerte , bislang schwächster Sektor des Jahres.

Nachzügler auch im Dax gefragt

Auch im Dax greifen die Anleger zunächst bei den Werten zu, die in diesem Jahr besonders schlecht performt hatten. Zalando ist und bleibt der schwächste Wert im deutschen Leidindex, obwohl die Aktie den zweiten Tag in Folge über 10 Prozent zugelegt hat. Innerhalb von 4 Wochen hat der Kurs jetzt schon fast um 50 Prozent zugelegt.

Auf den Plätzen 2 und 3 folgen dann heute de Aktien der beiden Sportartikelhersteller Adidas und Puma, die beide ebenfalls auf ein bisher sehr schlechtes Jahr Jahr zurückblicken was die Kursentwicklung anbelangt.

Telekom aus dem Rennen?

Die Aktie der Bonner nimmt an der aktuellen Rallye im Dax überhaupt nicht teil. Obwohl die Telekom gute Zahlen inklusive einer kleinen Prognoseerhöhung präsentierte, lassen die Anleger das Papier links liegen. Mit einem Plus von 15 Prozent ist die Aktie zwar immer noch der beste Wert seit Jahresanfang, allerdings schmilzt das Plus, da die Anleger bei anderen Dax-Titeln jetzt bessere Chance auf Performance sehen.

Ähnliches Bild im MDax

Angetrieben von recht guten Quartalszahlen setzt im MDax das Papier von Delivery seinen guten lauf fort. Heute legte der Kurs erneut um knapp 9 Prozent zu. Die Anteile des Essenslieferanten Delivery Hero brachten es damit in zwei Tagen auf fast 30 Prozent Plus.

Immobilien-Aktien auch wieder gefragt

Immobilienaktien wie Aroundtown und TAG setzten ihre Erholung fort und zeugten von weiter aktiven Schnäppchenjägern. Im SDax der kleineren Börsentitel gewannen die Papiere des angeschlagenen Versorgers Uniper gut 18 Prozent.

Salzgitter bestätigt Prognose

Nach bestätigter Prognose gewannen Papiere von Salzgitter im starken Branchenumfeld mehr als zwölf Prozent. Rohstoffwerte gehörten europaweit zu den größten Profiteuren der Hoffnungen auf eine Belebung der chinesischen Wirtschaft durch weniger Corona-Restriktionen sowie der moderateren Zinserwartungen.

Starkes IPO aus dem Cannabis-Sektor

Im Nebenwertesegment feierten Papiere von Cantourage Group einen äußerst erfolgreichen Börsengang. Das Unternehmen will nach eigenen Worten den Markt für medizinisches Cannabis revolutionieren und trifft damit wohl einen Nerv: Die Aktien schossen vom ersten Kurs von 6,48 Euro um gut 150 Prozent aufwärts - allerdings bei überschaubarem Handelsumsatz.

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,57 Prozent auf 3868,50 Punkte. Ähnlich stark legte der Pariser Cac 40 zu, während der Londoner FTSE schwächer in das Wochenende ging. In New York lag der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa mit knapp einem Prozent im Minus.

Der Euro setzte die Erholung mit schwindender US-Zinsfantasie auf das höchste Niveau seit drei Monaten fort. Am Abend notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0330 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0308 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,15 Prozent am Vortag auf 2,04 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um deutliche 0,63 Prozent auf 127,65 Punkte. Der Bund-Future büßte am Abend 1,38 Prozent auf 138,50 Punkte ein./bek/he

Mit Material von Benjamin Krieger, dpa-AFX