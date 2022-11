onvista Wochenausblick: Sorgen Biden und Xi für eine Fortsetzung der Rallye? - Nachzügler sind weiterhin die erste Adresse

Etwas mehr als 15 Prozent hat der deutsche Leitindex in den vergangenen 4 Wochen zugelegt. Damit ist das Minus seit Jahresanfang auf rund 10 Prozent geschrumpft und der Dax befindet sich näher an seinem Allzeithoch als an seinem Jahrestief, dass etwas unter der Marke von 12.000 Punkten liegt. Das Schlussquartal des Jahres zeigt damit eindrucksvoll, warum es statistisch gesehen das stärkste des Jahres ist. Zudem dürfte der Dax das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht haben.

Charttechnisch sieht es wieder gut aus

Durch den steilen Anstieg der vergangenen Wochen hat der Dax ein kräftiges Signal gesendet. Zum einen hat er den seit Jahresanfang begonnenen Abwärtstrend verlassen und nach der 50 Tage-Linie hat das deutsche Börsenbarometer zuletzt auch die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchbrochen. Sie gilt als Indikator für den längerfristigen Trend und findet am Markt große Beachtung. Für viele Handelssysteme ist der gleitende Durchschnitt ein wichtiger Timing-Aspekt für den Markteintritt. Daher stehen die Chancen gut, dass die Rallye noch ein gutes Stück weiter geht. 14.600 Punkte könnte aus charttechnischer Sicht der nächste Anlaufpunkt sein.

Nachzügler hoch im Kurs

Die vergangenen Woche hat gezeigt, dass die Anleger bei der aktuellen Rallye auf ein nicht neues Muster zurückgreifen. Sie kaufen nicht die Aktien, die seit Jahresanfang gut im Rennen liegen, sondern sie setzen auf die schwächsten Titel des jeweiligen Index, da sie hier das größere Potenzial wittern.

Zum Teil wurde dieser Trend auch durch gute Nachrichten unterstützt, die gezeigt haben, dass einige Titel zu unrecht so stark abverkauft worden sind. So konnte Zalando zum Beispiel mit seinen Zahlen für das 3. Quartal überzeugen und der Kurs hat um rund 50 Prozent zugelegt in der letzten 4 Wochen.

Das der scheidende Chef von Puma, Björn Gulden, das Ruder bei Adidas übernimmt, hat bei der Aktie einen Short-Squeeze ausgelöst und für ein Plus von 20 Prozent an nur einem Tag gesorgt. Auch eine neuerliche Gewinnwarnung im Anschluss konnte die Aktie nicht aus der Bahn werfen, da viele Anleger wieder bessere Zeiten auf Adidas zukommen sehen.

Das sind die Tops & Flops der vergangenen Woche

Quelle: onvista

Quelle: onvista

Nach 4 Wochen sehen die Tops & Flops ähnlich aus

Quelle: onvista

Quelle: onvista

Die bisherigen Top-Titel im Dax, die eher aus der konservativen Ecke sind, haben aktuell einen schweren Stand. So ist die Rallye der vergangenen Wochen eher spurlos an dem Papier der Deutschen Telekom vorbeigegangen. Auch Beiersdorf und die Deutsche Börse standen zuletzt eher im Abseits. Es ist davon auszugehen, dass dieser Trend bei einer Fortsetzung der Rallye gleichbleibt. Daher lohnt sich immer wieder ein Blick auf die Tops & Flops der vergangenen 4 Wochen. Bei uns finden sie diese Informationen unter der entsprechenden Rubrik Top-Aktien Dax.

Neuer Rückenwind in der kommenden Woche?

Bislang waren die aktuellen Nachrichten zwischen den USA und China eher negativ. Das Importverbot für Hightech-Chips ins Reich der Mitte hatte dort nicht gerade für Freude gesorgt. Vielleicht gibt es aber eine Entspannung in den Beziehungen der beiden Länder. Vor dem G20-Treffen auf der indonesischen Insel Bali wollen sich Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden treffen. Es ist das erste Treffen der beiden Präsidenten seit dem Amtsantritt von Biden vor knapp zwei Jahren. Es könnte eine Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden Ländern bringen und der aktuellen Rallye neuen Treibstoff liefern.

Berichtssaison noch mit einigen Highlights

Die Berichtssaison nähert sich zwar ihrem Ende, aber es stehen noch einge interessante Konzern auf dem Programm. Mit Infineon , Siemens und deren Beteiligung Siemens Energy lassen sich drei weitere Dax-Titel in die Bücher schauen. Aus der zweiten Reihe veröffentlichen unter anderen Thyssenkrupp , ProSiebenSat.1 und Varta ihre Quartalsberichte. Besonders Infineon und Siemens könnten den Dax weiter anschieben.

Mit Material von dpa-AFX