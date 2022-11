comon - Der Börsenpodcast: Die Aktienmärkte außer Rand und Band - ist das schon die Jahresendrallye?

Die Aktienmärkte haben in der vergangenen Handelswoche einen wahren Kurssturm vollzogen. Weniger turbulent als stürmisch in Richtung Kursnorden ging es an den internationalen Aktienmärkten zu. Aber nicht nur an den Aktienmärkten ging es hoch her auch die Kryptowährungen erlebten eine Handelswoche voller Kurswendungen und Volatilität. Woher diese kamen und ob die Jahresendrallye an den Aktienmärkten bereits begonnen hat erfahrt ihr in der neuen Podcast Folge von com.on.

Teil 1:

US-Inflationsdaten: Ist der Deckel jetzt weggeflogen? –

Ist die Jahresendrallye damit im vollen Gange und wie weit kann sie gehen?

Bietet sich bei Bitcoin jetzt eine große Chance?

Teil 2:

Allianz: Ist die Aktie nach den Zahlen wieder ein Thema?

Nvidia: Neuer Chip – neue Hoffnung für die Aktie?

Berkshire Hathaway: Waren die Zahlen wirklich gut?

Post: Aktie jetzt interessant?

Walt Disney: Nur Streaming boomt – reicht das?

Teil 3:

onvista: Adidas, Apple, Amazon

comdirect: comdirect: BASF, BYD und Baidu

Viel Spaß beim Anhören!