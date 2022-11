Vantage Towers: Aktie klar beflügelt

Der massive Kurssprung aus der Vorwoche direkt über 29,00 Euro und somit einen Kauftrigger der letzten Wochen hat Gewinne an 32,96 Euro hervorgebracht und das Papier ganz in der Nähe der Allzeithochs von 33,60 Euro aufwärts geführt. Der aktuelle Handelsbereich ist als neutral zu bewerten, ein Sprung über die Verlaufshochs aus dem Frühjahr könnte jedoch weiteren Schwung in die Aktie bringen und würde das Papier auf der Oberseite wieder attraktiv machen. Zuvor könnte es allerdings zu einer gesunden Konsolidierung kommen, die ebenfalls für Long-Positionen sehr interessant werden würde.

Fazit:

Sobald die Rekordstände aus dem Frühjahr bei 33,60 Euro per Wochenschlusskurs überwunden werden, dürfte weiteres Aufwärtspotenzial an 36,28 Euro in der Vantage-Towers-Aktie entfaltet werden. Hiervon könnte man über entsprechende Zertifikate überdurchschnittlich profitieren, wie beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB0F2N. Die mögliche Renditechance beliefe sich dann auf 90 Prozent, Ziel des Scheins läge bei 0,79 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch den Bereich von vorläufig 32,60 Euro gemessen am Basiswert nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 0,43 Euro ableiten würde. Bereits investierte Anleger sollten ihre Gewinne nun in sichere Häfen bringen.