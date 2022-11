Vorbörse: Freundlicher Start nach Rallyschub in der Vorwoche

Deutschland: Unveränderte Eröffnung erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart zumindest zum Handelsauftakt an die jüngste Rally anknüpfen. Der nachlassende Zins- und Inflationsdruck stütze die Bewertungen und stabilisiere den wachstumsstarken Technologiesektor, hieß es von den Strategen von JPMorgan. Zusätzlich stützten etwas weniger strenge Corona-Maßnahmen in China. Hinzu kamen Medienberichte über geplante, umfangreiche Maßnahmen Chinas, um den kriselnden Immobiliensektor des Landes zu stützen.

Auf dem höchsten Kursniveau von Anfang Juni zeigt der Dax auch am Montag offenbar keine Anzeichen der Schwäche. Eine Stunde vor dem Xetra-Start deutet der X-Dax als Indikator für den Leitindex einen Anstieg von rund 0,4 Prozent auf 14 278 Punkte an. In der Vorwoche verbuchte der Dax einen Gewinn von satten 5,7 Prozent. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montag rund 0,3 Prozent im Plus erwartet.

USA: Indizes legen weiter zu

Die US-Börsen haben am Freitag nach dem Kursfeuerwerk vom Vortag noch eine Schippe draufgelegt. Zum Wochenschluss griffen die Anleger insbesondere bei Technologiewerten weiter zu. Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik stützten erneut die Märkte, nachdem am Donnerstag etwas moderate US-Inflationsdaten veröffentlicht worden waren. Positive Impulse lieferte am Freitag ferner die leichte Lockerung der Corona-Beschränkungen in China, die die Weltkonjunktur belasten. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,82 Prozent auf 11 817,01 Zähler. Für Donnerstag und Freitag zusammen ergibt sich damit ein Plus von 9,4 Prozent - der stärkste Zweitagesgewinn seit 2008. Der marktbreite S&P 500 kletterte am Freitag um 0,92 Prozent auf 3992,93 Punkte nach oben. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,10 Prozent auf 33 747,86 Zähler zu. Auf Wochensicht bedeutet dies einen Aufschlag von 4,15 Prozent.

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan schloss der Tokioter Leitindex Nikkei 225 1,1 Prozent tiefer mit 27 963,47 Punkten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen in China legte zuletzt um 0,2 Prozent zu, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,7 Prozent stieg.

Anleihen/ Devisen

Renten:

Bund-Future 138,41 -0,22%

Devisen:

Euro/USD 1,0309 -0,47%

USD/Yen 139,30 +0,45%

Euro/Yen 143,60 -0,02%

Rohöl:

Brent 95,52 -0,47 USD

WTI 88,42 -0,54 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 118 (115) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 62 (63) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 56 (57) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 27 (29) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 61 (62) EUR - 'OVERWEIGHT'

BOFA HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 23 (20) EUR - 'UNDERPERFORM'

BOFA SENKT KNORR-BREMSE AUF 'NEUTRAL' (BUY)

DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 12 (11) EUR - 'BUY'

DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 270 (255) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 68 (63) EUR - 'HOLD'

RBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 120 (100) EUR - 'SECTOR PERFORM'(dpa-AFX)