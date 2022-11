Westlake zahlt Dividende für das dritte Quartal

Der amerikanische Industriekonzern Westlake Corp. (ISIN: US9604131022, NYSE: WLK) gibt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,3570 US-Dollar je Aktie bekannt. Im August 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (0,2975 US-Dollar) eine Erhöhung um 20 Prozent. Die Auszahlung für das dritte Quartal erfolgt am 9. Dezember 2022 (Record day: 25. November 2022).

Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet 1,428 US-Dollar ausbezahlt. Damit entspricht die aktuelle Dividendenrendite des Unternehmens aus Houston beim derzeitigen Aktienkurs von 113,37 US-Dollar (Stand: 11. November 2022) 1,26 Prozent. Als Westlake im August 2004 an die Börse ging, startete der Konzern mit einer Dividendenausschüttung von 2,125 Cents im Quartal. Seitdem wurden insgesamt 73 Quartale in Folge Zahlungen an die Investoren geleistet (inklusive der aktuellen Ankündigung).

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,96 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,06 Mrd. US-Dollar), wie am 3. November 2022 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 401 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 607 Mio. US-Dollar). Westlake mit Sitz in Houston, Texas, ist in der Produktion von Polyethylen- und Vinylchemikalien oder auch von Fertigwaren und Schlüsselmaterialien für den Hausbau tätig und beschäftigt rund 14.700 Mitarbeiter.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 16,72 Prozent im Plus (Stand: 11. November 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 14,46 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de