ANALYSE-FLASH: Metzler startet Porsche AG mit 'Buy' - Ziel 130 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat die Bewertung der Papiere der Porsche AG bei einem Kursziel von 130 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Jürgen Pieper lobte in seiner am Dienstag vorliegenden Studie "High Performance in vielerlei Hinsicht." Die Stuttgarter böten eine seltene Kombination aus starkem industriellen Kerngeschäft mit vielen Vorzügen eines Luxuskonzerns. Mit dem Modell Taycan habe man bewiesen, dass man mit dem Wandel ins Elektro-Zeitalter gut klarkomme./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2022 / 08:23 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2022 / 08:23 / CET