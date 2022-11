EQS-News: Eurobattery Minerals erhält endgültiges Prüfungsurteil für die Hautalampi-Bergbaukonzession

EQS-News: Eurobattery Minerals AB / Schlagwort(e): Sonstiges

Eurobattery Minerals erhält endgültiges Prüfungsurteil für die Hautalampi-Bergbaukonzession Stockholm, 16. November 2022 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: „EBM“, „Eurobattery“ oder „das Unternehmen“), gibt heute bekannt, dass es das finale Prüfungsurteil im Bergbaukonzessionsverfahren Hautalampi erhalten hat. Gegen das finale Prüfungsurteil kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen Berufung eingelegt werden. Eurobattery Minerals besitzt 40 % der Anteile an FinnCobalt Oy und am Hautalampi-Projekt. Eurobattery Minerals plant, in der ersten Hälfte des Jahres 2023 die restlichen 60 % der Eigentümergesellschaft FinnCobalt Oy zu erwerben. Mit der Bergbaukonzession erhält FinnCobalt Oy alle Rechte zur Nutzung aller Mineralressourcen, die sich im Konzessionsgebiet befinden (ein Lageplan des Gebiets ist im Anhang beigefügt). Das Unternehmen ist bereits Eigentümer von 93 % der gesamten Konzessionsfläche von 277 Hektar. Der restliche Landbesitz gehört der örtlichen Gemeinde und privaten Landbesitzern, die in drei Monaten eine Vergütung in Höhe von insgesamt 27.000 Euro erhalten werden. "Die abgeschlossene Bergbaukonzession in Hautalampi bringt uns einer dringend benötigten europäischen Batteriemineralmine einen Schritt näher. Wir haben nun das volle Recht, alle Mineralressourcen in dem Gebiet entsprechend dem finnischen Bergbaugesetz zu nutzen. Neben der Beantragung der Umweltgenehmigung planen wir die Durchführung der Vormachbarkeitsstudie für Anfang 2023", sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB. Im Anhang zu dieser Pressemitteilung finden Sie einen Lageplan des Bergbaukonzessionsgebiets. Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM). notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter.

