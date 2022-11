Puma Long: 72 Prozent-Chance!

Der CEO von Puma, Björn Gulden, wechselt Anfang 2023 zu Adidas und ersetzt dort den glücklosen Kasper Rorsted. In einem rudimentären Vergleich der beiden Manager fällt auf, dass im dritten Quartal 2022 die Adidas-Umsätze nur um währungsbereinigt vier Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zulegten. Der Herausforderer Puma steigerte die Erlöse um 17 Prozent auf den Rekordwert von 2,35 Milliarden Euro. Der neue CEO bei Puma, Arne Freundt, muss auch in Zukunft die Marke Puma in China aus der Schusslinie halten. Mit einem Umsatzanteil von rund 25 Prozent ist die Abhängigkeit vom chinesischen Konsumenten hoch. Denn chinesische Verbraucher beginnen, westliche Produkte zu boykottieren. Davon ist Pumas Konkurrent Adidas im großen Stil betroffen.

Zum Chart

Der Kurs von Puma hat das All Time High am 19. November 2021 bei 115,40 Euro erreicht. Speziell Firmen mit hohen KGVs wurden schon Ende November 2021 abverkauft. Bis dato hat der Kurs in der Spitze knapp 64 Prozent verloren. Das partielle Tief wurde am 4. November 2022 bei 41,32 Euro markiert. Dieses Tief war auch der Startpunkt für die Kurserholung nach dem coronabedingten Abverkauf im März 2020. Nach der Seitwärtsentwicklung von Ende Mai 2022 bis Mitte August 2022 bildete der Kurs der Puma-Aktie wieder eine Abwärtssequenz aus. Diese wurde am 11. November 2022 in Form eines Overnight-Gaps überwunden. Aktuell ist die Stimmung an den Märkten positiv und der Kurs könnte seine Bodenbildung fortsetzen. Auch ein weiterer Anstieg über die Magic Number 60 Euro erscheint als denkbar. Bis 2024 plant das Puma-Management weiterhin mit einem erheblichen Gewinnwachstum. Wenn der Plan aufgeht, kann das erwartete KGV zum aktuellen Kurs auf 14,88 sinken. Wenn der Plan nicht aufgeht, ist von weiteren Kursverlusten auszugehen.