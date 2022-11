WM 2022: Englische Polizei beschlagnahmt Tonnen gefälschter Fußballtrikots

LONDON (dpa-AFX) - Die Polizei in England hat kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft in Katar tonnenweise gefälschte Fußballtrikots beschlagnahmt. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag meldete, wurden bei Razzien in Leeds, Sheffield, Bristol und Northampton vier Tonnen gefälschter Trikots sichergestellt. Insgesamt soll sich der Wert der Ware auf 500 000 Pfund (umgerechnet rund 575 000 Euro) belaufen. Zudem wurden 12 000 Pfund (rund 13 800 Euro) an Bargeld beschlagnahmt. Sechs Personen wurden vorübergehend festgenommen.

"Während Fußball-Fans sich darauf vorbereiten, ihr Lieblingsteam bei der Weltmeisterschaft zu unterstützen, versuchen kriminelle Banden, deren Treue für ihre eigenen finanziellen Vorteile auszunutzen", sagte Marcus Evans, der stellvertretende Direktor der zuständigen Abteilung beim Intellectual Property Office einer Mitteilung zufolge. Qualität und Sicherheit der Produkte seien den Kriminellen dabei egal, so der Beamte weiter./cmy/DP/men