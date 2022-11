IRW-News: Core One Labs Inc.: Core One Labs bereitet sich auf die kommerzielle Produktion von Psilocybin in API-Qualität vor; der erste Produktionslauf in der GMP-Anlage ist für Januar geplant

IRW-PRESS: Core One Labs Inc.: Core One Labs bereitet sich auf die kommerzielle Produktion von Psilocybin in API-Qualität vor; der erste Produktionslauf in der GMP-Anlage ist für Januar geplant

Vancouver, British Columbia, Kanada - 18. November 2022 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das Unternehmen oder Core One) freut sich bekannt zu geben, dass für Januar 2023 der erste Produktionslauf seines Psilocybin in Arzneistoff-Qualität (Active Pharmaceutical Ingredient, API) in einer GMP-konformen (Good Manufacturing Practices, GMP) Anlage geplant ist, um die kommerziellen Produktionskapazitäten des Unternehmens zu testen.

Nach einem erfolgreichen kommerziellen Produktionsversuch beabsichtigt das Unternehmen, in Richtung einer vollständigen kommerziellen Produktion seines Psilocybins in API-Qualität und anderer psychedelischer Wirkstoffe voranzuschreiten. Die kommerzielle Produktion könnte dazu führen, dass Core One in der Lage ist, qualitativ hochwertige psychedelische Wirkstoffe herzustellen und dann an lizenzierte medizinische Kliniken und Fachleute sowie an klinische Forscher und andere Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit psychedelischem Schwerpunkt in ganz Kanada und möglicherweise auch international zu liefern.

Core One ist auf Kurs mit der ersten Phase der Erprobung seiner kommerziellen Fähigkeiten für hochwertiges Psilocybin. Wir rechnen mit positiven Ergebnissen hinsichtlich der kommerziellen Fähigkeiten von Core One und bewegen uns schnell in Richtung Kommerzialisierung unserer Produkte; ein Meilenstein, der unserer Erwartung nach potenzielle Investoren anziehen und unsere derzeitigen Aktionäre zufriedenstellen wird, sagte Joel Shacker, CEO von Core One.

Angesichts fortschreitender Entwicklungen und Veränderungen in der Psychedelika-Branche wie der Einführung des Special Access Program (SAP) von Health Canada und der wachsenden Zahl von Kanadiern, die den Einsatz von Psilocybin-gestützter Therapie bei tödlichen und schweren Erkrankungen unterstützen, würden der geplante Test im Januar 2023 von Core One und die darauffolgenden kommerziellen Produktionspläne das Unternehmen dieser einzigartigen Chance näher bringen.

Die Canadian Psychedelic Association veröffentlichte die Ergebnisse einer Umfrage von Nanos Research, die ergab, dass 82 % der Kanadier die Anwendung einer Psilocybin-gestützten Therapie bei Menschen im terminalen Krankheitsstadium befürworten und 78 % eine Regierung unterstützen würden, die eine solche legalisieren würde https://mcmillan.ca/insights/2022-starts-on-a-high-updates-in-the-psychedelics-industry-and-a-look-back-at-2021/

. Die zunehmende Anwendung Psychedelika-gestützter Therapien in Kanada spiegelt das globale Wachstum des Markts für psychedelische Arzneimittel wider, der zwischen 2022 und 2029 mit einer CAGR von 13,3 % wachsen soll und bis 2029 voraussichtlich $6,4 Milliarden erreichen wird https://www.globenewswire.com/news-release/2022/10/13/2533746/0/en/Psychedelic-Drugs-Market-to-Receive-Overwhelming-Growth-of-USD-6-401-95-Million-by-2029-Size-Share-Global-Industry-Trends-Future-Growth-and-Revenue-Outlook.html

.

Die Statistiken und die Zukunftsaussichten der Psychedelika-Branche bieten ein günstiges Klima für die Aussichten von Core One auf Umsätze aus der Kommerzialisierung und die Möglichkeit, das Unternehmen zu einem der führenden Hersteller hochwertiger psychedelischer Medikamente zu machen.

Über Core One Labs Inc.

Core One Labs ist ein Life-Sciences-Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Markteinführung von psychedelischen Arzneimitteln durch die Entwicklung und Produktion von psychedelischen Wirkstoffen, die Weiterentwicklung psychedelisch unterstützter Behandlungen und die Integration neuer Technologien für die Verabreichung von Medikamenten konzentriert.

Das Unternehmen verfolgt einen vielschichtigen Geschäftsansatz und integriert mehrere sich ergänzende Geschäftsbereiche und Einheiten, um sich als Branchenführer im schnell wachsenden und aufstrebenden Markt für Psychedelika zu etablieren.

Core One hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. ein proprietäres Psilocybin-Produktionssystem mit veränderten Bakterien entwickelt und zum Patent angemeldet. Das Unternehmen ist außerdem Inhaber von 4 vorläufigen Patenten für die Entwicklung von pharmazeutischen Formulierungen auf psychedelischer Basis, die auf neurologische und psychische Erkrankungen abzielen, unter der zu 100 % unternehmenseigenen Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. und 3 vorläufige Patente im Rahmen ihrer anderen 100%igen Tochtergesellschaft, Awaken BioSciences Inc., für zusätzliche synthetische Technologien für Psilocybin- und Psilocin-Produktionsmethoden.

Neben der Entwicklung von Psychedelika und psychedelischen Verbindungen hält Core One eine Beteiligung an vier medizinischen Kliniken, die eine kombinierte Datenbank mit mehr als 275.000 Patienten unterhalten. Über seine Kliniken beabsichtigt das Unternehmen, eine Einführung seines geistigen Eigentums in Bezug auf psychedelische Technologien zu integrieren und an der Weiterentwicklung psychedelischer Behandlungen für psychische Erkrankungen teilzunehmen.

Core One Labs Inc.

Joel Shacker

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

info@core1labs.com

1-888-452-6731

Vorsorglicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung strenger behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Darüber hinaus ist Psilocybin derzeit eine Schedule-III-Droge gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) und es ist eine Straftat, Substanzen gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) ohne Rezept oder Genehmigung zu besitzen. Health Canada hat Psilocybin nicht als Medikament für irgendeine Indikation zugelassen. Core One ist weder direkt noch indirekt am illegalen Verkauf, der Produktion oder dem Vertrieb von psychedelischen Substanzen in den Ländern beteiligt, in denen das Unternehmen tätig ist. Core One glaubt zwar, dass psychedelische Substanzen zur Behandlung bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden können, befürwortet aber nicht für die Legalisierung psychedelischer Substanzen für den Freizeitgebrauch. Core One handelt nicht mit psychedelischen Substanzen, es sei denn, sie werden im Rahmen von Laborversuchen und klinischen Studien innerhalb genehmigter regulatorischer Rahmen eingesetzt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68299

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68299&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA21872J3073

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.