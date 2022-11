ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Medios auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios nach einer Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Vorstandschef Matthias Gärtner habe eine ungeachtet der regulatorischen Veränderungen optimistisch stimmende Präsentation gehalten, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Montag vorliegenden Studie. In einem von Konsolidierung geprägten Markt sollte das Spezialpharma-Unternehmen als ein umso stärkerer Akteur hervorgehen./ajx/la

