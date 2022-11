EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2022 zur weiteren Stärkung der Kapital- und Finanzierungsbasis geplant

EQS-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Dividende

TAG Immobilien AG: Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2022 zur weiteren Stärkung der Kapital- und Finanzierungsbasis geplant



21.11.2022 / 19:31 CET/CEST

Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2022 zur weiteren Stärkung der Kapital- und Finanzierungsbasis geplant Vorstand und Aufsichtsrat der TAG Immobilien AG planen, der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, keine Dividendenzahlung vorzuschlagen. Im aktuellen Marktumfeld sind nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat konsequente Maßnahmen erforderlich, um der derzeitigen Unsicherheit an den Kapitalmärkten adäquat zu begegnen. Die Inflationsentwicklung sowie stark gestiegene Zinsen wirken sich in Form volatiler Kapitalmärkte und schwer einzuschätzender Investmentmärkte aus. Vor diesem Hintergrund sind Vorstand und Aufsichtsrat bestrebt, alle Maßnahmen zu treffen, die aus eigener Kraft und unabhängig von nicht vorhersehbaren Marktentwicklungen möglich und angemessen sind. Nach sorgfältiger Abwägung der Vor- und Nachteile aus Sicht der Aktionäre der TAG Immobilien AG ist daher die Aussetzung der Dividende für das aktuelle Geschäftsjahr eine folgerichtige Maßnahme. In Verbindung mit den für 2023 bereits umgesetzten Refinanzierungsmaßnahmen wird damit die Kapital- und Finanzierungsbasis der Gesellschaft für die kommenden Jahre auf ein nachhaltig stabiles Fundament gestellt. Weitere Informationen im Zusammenhang mit den für 2023 bereits umgesetzten Refinanzierungsmaßnahmen können der regulären Berichterstattung der Gesellschaft über das dritte Quartal 2022 entnommen werden. Kontakt:

TAG Immobilien AG

Head of Investor&Public Relations Dominique Mann

Tel. +49 (0) 40 380 32 - 300

Fax +49 (0) 40 380 32 388

ir@tag-ag.com

