MERCEDES-BENZ - Anzeichen für Ende der Erholung verdichten sich

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 62,220 € (XETRA)

Neben den Tarifabschlüssen im Metallgewerbe sorgte auch die Nachricht aus China, dass insbesondere die Preise der Elektro-Luxusmodelle der Stuttgarter Autobauer gesenkt werden mussten, für Unruhe an der Börse. Allein am Mittwoch brach der Wert in der Spitze rund 7 % ein und verzeichnete den stärksten Tagesverlust seit Monaten.

Nach dem Abverkauf, der an das frühere Zwischenhoch bei 60,00 EUR geführt hatte, stieg die Aktie am Freitag zwar wieder leicht an, die charttechnischen Probleme bleiben jedoch bestehen: Eigentlich hatte der Wert mit der Bodenbildung bei 50,19 EUR und dem Anstieg über die Oberseite einer Dreieckskorrektur und die 60,00-EUR-Marke gleich mehrere Kaufsignale und Potenzial bis 67,27 EUR generiert. Der Abverkauf stellt dies jedoch infrage.

(Zu) Viele Hürden auf dem Weg nach Norden

Um den Anstieg der letzten Wochen fortzusetzen, sollte die Mercedes-Benz-Aktie jetzt zügig über 63,70 EUR steigen. Entscheidend wird aber das Verhalten bei 65,83 EUR. Über dem Vorwochenhoch könnte man den Einbruch als bärische Episode abhaken und Zugewinne bis 67,27 und 68,42 EUR erwarten.

Scheitern die Bullen dagegen an oder noch vor der 63,70-EUR-Marke und sollte die Aktie in der Folge unter 60,00 EUR einbrechen - und dies ist aktuell die wahrscheinlichere Variante - so dürfte die Korrekturphase andauern und bis 56,52 EUR zurückführen. Dort dürfte aber eine weitere mehrtägige Aufwärtstrendphase beginnen. Der große Schwung der letzten Wochen wäre damit aber vorüber.

Unter 55,17 EUR käme es darüber hinaus zu einem Verkaufssignal und weiteren Verlusten bis 50,19 EUR.

Mercedes-Benz Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)