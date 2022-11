ANALYSE-FLASH: Goldman belässt CRH auf 'Sell' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für CRH nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das dritte Quartal des Zementkonzerns habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei unverändert geblieben. Der Analyst hält die Markterwartungen in puncto Gewinnentwicklung von CRH in den Jahren 2023 und 2024 aber für deutlich zu hoch./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 08:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben