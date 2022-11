IRW-News: Trench Metals Corp: Trench Metals entdeckt im Uranprojekt Higginson Lake mehrere Zonen mit stark erhöhter Radioaktivität

IRW-PRESS: Trench Metals Corp: Trench Metals entdeckt im Uranprojekt Higginson Lake mehrere Zonen mit stark erhöhter Radioaktivität

Vancouver, Kanada - 21. November 2022 - Trench Metals Corp. (das Unternehmen) (TSXV: TMC, FWB: 33H2) gibt die vorläufigen Ergebnisse des jüngsten Feldexplorationsprogramms bekannt, einschließlich der Entdeckung mehrerer Zonen mit stark anomaler Radioaktivität im Uranprojekt Higginson Lake im Norden von Saskatchewan. Im Zielgebiet Corrigan Lake wurden an drei Stellen radioaktive (**) Messwerte, gemessen als Zählimpulse pro Sekunde (cps), erfasst, die auf den Handgeräten über die Skala hinaus ausschlugen (über 65.500 cps).

Das Uranprojekt Higginson Lake erstreckt sich über eine Grundfläche von rund 5.900 Hektar und liegt 52 Kilometer nordöstlich der Stadt Stony Rapids; es ist über den Highway 905 und den Highway 964 erreichbar. Im Uranprojekt Higginson Lake lagern zwei angedeutete Reserven mit insgesamt 4,8 Millionen Pfund U308(*), die anhand von historischen Bohrungen ermittelt wurden.

Das jüngste Explorationsprogramm diente dazu, historische Uranvorkommen zu bestätigen, Ausdehnungen und Trends der Radioaktivität zu skizzieren und Ziele für geplante Bohrungen im Jahr 2023 zu priorisieren. Vier Zielgebiete wurden untersucht, in denen allen eine signifikante Radioaktivität gemeldet wurde. Gesteinsproben, Schürfungen und geologische Kartierungen wurden abgeschlossen und insgesamt 75 Gesteinsproben zur Analyse an SRC Geoanalytical Laboratories in Saskatoon geschickt.

Highlights im Zielgebiet:

- Uran-Explorationsprojekt Corrigan Lake - das nahe am Zentrum der Liegenschaft Higginson Lake gelegene Vorkommen lieferte auf einem Gammastrahlen-Szintillometer-Handgerät Radiation Solutions RS-120Super-SCINT oder einem Gammastrahlen-Spektrometer-Handgerät Radiation Solutions RS-125 Super-SPEC die höchsten radioaktiven Messwerte (gemessen als Zählimpulse pro Sekunde (cps), einschließlich dreier Messwerte, die über die Skala hinausgingen (mehr als 65.500 cps). Diese stehen mit uraninithaltiger Mineralisierung in flachen, historischen Gräben in Zusammenhang. Mehrere andere hochradioaktive Messwerte reichen von 10.003 bis 47.100 cps.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68303/TrenchMetals_ExplorationUpdateNovember212022GER_PRcom.001.png

Das Vorkommen am Corrigan Lake wird von roten Granitgneisen unterlagert, die im Süden mit Migmatiten in Kontakt stehen. Weißer Pegmatit kommt entlang der Kontaktzone vor und weist eine hohe Radioaktivität auf.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68303/TrenchMetals_ExplorationUpdateNovember212022GER_PRcom.002.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68303/TrenchMetals_ExplorationUpdateNovember212022GER_PRcom.003.png

- Uranvorkommen Dianne West - das in der Nähe des Westens von Higginson Lake gelegene Vorkommen wies eine in west-nordwestlicher Richtung verlaufende erhöhte Radioaktivität über eine Streichlänge von mehr als 1.000 Metern auf und ergab Radioaktivitätswerte von bis zu 26.010 cps.

- Uranvorkommen Dianne East - dieses Vorkommen wies über mehr als 200 Meter eine in nord-nordwestlicher Richtung verlaufende anomale Radioaktivität auf, in der Radioaktivitätswerte von bis zu 7.285 cps gemessen wurden. Die Uranvorkommen Dianne East und West weisen zusammen die längste Streichlänge und radioaktive Kontinuität auf, die mit einem wichtigen strukturellen Merkmal in Verbindung steht. Radioaktive Pegmatite wurden in diesem Gebiet erstmals 1949 entdeckt und umfassen eine Reihe radioaktiver Anomalien entlang einer großen, von Osten nach Südosten, Westen und Nordwesten verlaufenden tektonischen Linie.

- Pegmatite am Charlebois Lake - dieses Zielgebiet befindet sich im nordwestlichen Teil der Higginson-Liegenschaft und weist eine erhöhte Hintergrundradioaktivität im Bereich von 100 bis 600 cps mit einem Spitzenwert von 2.126 cps auf. Das Zielgebiet ist etwa 1 Kilometer mal 1 Kilometer groß. Die Vorkommen am Charlebois Lake wurden in der jüngeren Vergangenheit kaum exploriert und sind mit 1,57 % U3O8 die Quelle der höchsten historischen (auf Bewertungsberichten basierenden) Untersuchungsergebnisse auf der Liegenschaft.

Die Proben befinden sich derzeit im Labor. Sobald die Ergebnisse vorliegen, wird das Unternehmen alle verfügbaren Daten zusammenstellen, um auf der Liegenschaft Higginson Lake im Jahr 2023 ein erstes Bohrprogramm zu genehmigen.

Dr. Peter Born, P.Geo., ist die designierte qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und ist für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich und hat diese genehmigt.

(*) Bei der oben angegebenen historischen Mineralressourcenschätzung wurden Kategorien verwendet, die nicht den aktuellen Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum entsprechen, wie sie im National Instrument 43-101 beschrieben sind. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und daher behandelt das Unternehmen sie als historische Ressourcenschätzungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die historischen Mineralressourcenschätzungen nicht bedeuten oder implizieren, dass auf dem Projekt wirtschaftliche Lagerstätten existieren.

(**) Die natürliche Gammastrahlung in den Ausbissen, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, wurde mit einem Gammastrahlen-Szintillometer-Handgerät Radiation Solutions RS-120Super-SCINT oder einem Gammastrahlen-Spektrometer-Handgerät Radiation Solutions RS-125 Super-SPEC in Zählimpulsen pro Sekunde gemessen. Leser werden darauf hingewiesen, dass Szintillometer- und Spektrometermessungen nicht direkt oder einheitlich mit dem Urangehalt der gemessenen Gesteinsprobe in Zusammenhang stehen und nur als vorläufiger Hinweis auf das Vorhandensein radioaktiver Stoffe verwendet werden sollten.

Über Trench Metals Corp

Trench Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Uran konzentriert. Wir schaffen durch die Beteiligung an vielversprechenden Mineralexplorationsmöglichkeiten Werte für unsere Aktionäre. Unser Hauptziel besteht darin, verschiedene Projekte von der Entdeckung bis hin zur Produktion auszubauen. Mit dieser vertikal integrierten Strategie kann Trench Metals über den gesamten Lebenszyklus des Bergbauprozesses eine hervorragende Wertschöpfung für die Aktionäre erzielen.

Trench Metals Corp. ist berechtigt, sich in der Uranregion Athabasca in Saskatchewan eine Beteiligung von 100 % an zwei äußerst vielversprechenden Uranprojekten zu sichern: Das Uranprojekt Higginson Lake erstreckt sich über eine Grundfläche von rund 5.900 Hektar und liegt 52 Kilometer nordöstlich der Stadt Stony Rapids; es ist über den Highway 905 und den Highway 964 erreichbar. Im Uranprojekt Higginson Lake lagern zwei angedeutete Reserven mit insgesamt 4.800.000 Pfund U308, die anhand von historischen Bohrungen ermittelt wurden. Das Uranprojekt Gorilla Lake umfasst eine Grundfläche von knapp 7.000 Hektar im Northern Mining District von Saskatchewan und liegt unweit der Uranlagerstätte Shea Creek. Die Region Athabasca beherbergt die mineralreichsten Uranlagerstätten der Welt und zeichnet für 18 % der weltweiten Uranproduktion verantwortlich.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie per E-Mail unter info@trenchmetals.comoder auf der Website des Unternehmens unter www.trenchmetals.com.

Für das Board,

Trench Metals Corp.

Simon Cheng, Chief Executive Officer

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderen geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemeldung werden mit Begriffen wie vorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, Plan, Prognose, möglicherweise, planen und ähnlichen Worten oder Ausdrücken zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gekennzeichnet. These forward-looking statements or information may relate to the development of the Higginson Lake Uranium Project and other factors or information. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), unterscheiden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.

