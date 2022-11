APPLE - Eher bullisch

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 150,180 $ (Nasdaq)

Die Apple-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 182,94 USD aus dem Januar 2022 in einer Korrekturbewegung. Diese führte sie im Tief auf 129,04 USD. Nach diesem Tief aus dem Juni schoss die Aktie an ihren Abwärtstrend seit Januar nach oben, scheiterte daran und befindet sich seitdem wieder in einer Abwärtsbewegung.

Im Gegensatz zum Nasdaq 100 fiel der Wert in dieser Abwärtsbewegung seit August nicht auf neue Korrekturtiefs zurück. Die Apple-Aktie stoppte ihre Abwärtsbewegung dreimal bei 134,37 USD bzw. knapp darüber.

Am 15. November erreichte der Wert den Abwärtstrend seit August. Seitdem konsolidiert er unterhalb dieses Trends und oberhalb des log. 38,2 % Retracements bei 145,95 USD.

Den ersten Abpraller an diesem Abwärtstrend konnten wir im Rahmen meiner Tradingideen in unserem redaktionellen Angebot PROmax sehr gut handeln. Am 15. November veröffentlichte ich diese Idee. Sie sah einen Kauf des Hebelzertifikats mit der ISIN: DE000PE23T58 zu 0,50 EUR vor. Noch am selben Tag wurden im Rahmen dieser Idee 2/3 der Position zu 0,85 EUR (+70,00 %) verkauft. Zwei Tage später folgte der Verkauf des zweiten Drittels zu 1,16 EUR (+132,00 %)

Die Konsolidierung der letzten Tage macht bisher einen eher bullischen Eindruck. Die Aktie behauptet sich auf hohem Niveau.

Weiterer Erholungsschub möglich

Für ein neues Kaufsignal müsste die Aktie allerdings ihren Abwärtstrend seit August durchbrechen. Dieser liegt aktuell bei 151,40 USD. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann ergäbe sich Platz für eine Rally an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch, also in Richtung 170,00 USD.

Sollte der Wert aber doch noch unter 145,95 USD abfallen, müsste mit einer Fortsetzung der Konsolidierung gerechnet werden. Die Aktie könnte dann in Richtung 141,42 USD oder sogar 134,37 USD abfallen.

Fazit: In der Apple-Aktie läuft die Vorbereitung auf eine weitere Erholungswelle. Aber noch fehlt der Startschuss für diese Bewegung.

Apple-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)