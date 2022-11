JPMORGAN CHASE - Das wichtigste Geldhaus der Welt!

JPMorgan Chase & Co. - WKN: 850628 - ISIN: US46625H1005 - Kurs: 135,040 $ (NYSE)

Die globalen Bankenregulierer haben sich erneut für die US-Bank JPMorgan Chase als das wichtigste Institut für die Stabilität des internationalen Finanzsystems entschieden. Im Zusammenhang mit dieser Bezeichnung fällt mir direkt der Spruch: „too big to fail ein“, den wir zu Zeiten der Finanzkrise oft zu hören bekommen haben. Kein Wunder, dass der Titel als wichtigstes Unternehmen im Finanzsystem bei mir negativ behaftet ist, denn schließlich hat die Finanzkrise damals für echte Turbulenzen am Markt und auch darüber hinaus gesorgt.

Wie aber steht die wichtigste Bank der Welt momentan da? Eine einfache Frage, deren Antwort schwierig ist. Die Aktie konnte sich in den vergangenen vier Wochen äußerst gut entwickeln und ist von gut 100 USD auf 135,04 USD angestiegen. Damit hat man einen großen Teil der Verluste aus diesem Jahr wettmachen können, läuft nun jedoch gleichzeitig auch in einen kurzfristig überkauften Zustand und einen potentiellen Widerstandsbereich hinein. Der Preisbereich um 144,50 USD könnte auch mittelfristig wegweisend sein, wobei darunter Abgaben in Richtung 119 USD oder sogar wieder in Richtung 100 USD möglich wären. Erst oberhalb dessen könnte ein Angriff auf das Allzeithoch folgen.

Wichtiges Unternehmen, aber aktuell uninteressant?

Unbestritten befindet sich die Aktie momentan in einer kurzfristigen Kaufwelle. Erstmals stößt man im Rahmen dieser jedoch auf eine gewisse Gegenwehr. Eine Topbildung liegt jedoch noch nicht vor und so könnten die Kurse weiter in Richtung 144,50 USD durchstarten. Schwierig wird es hingegen bei der Frage nach Supports & Co. Hier wird die Dynamik in der jüngsten Kaufwelle zum Nachteil, denn in der Aufwärtsbewegung gibt es keine ausgebildeten Unterstützungen. So könnten die Kurse problemlos in Richtung 123,50 USD oder sogar wieder bis in den Preisbereich von 115 USD zurückfallen.

JPMorgan Chase & Co.

Fazit: Die JPMorgan-Chase-Aktie ist gut gelaufen und könnte kurzfristig weiter bullisch tendieren. Ein Kauf ist die Aktie für mich auf dem aktuellen Niveau aber nicht mehr. Zum einen steht bald eine mittelfristige Entscheidung an, zum anderen fällt eine vernünftige Stoppsetzung schwer. Selbst mit einem strategischen Vorteil auf der Käuferseite sorgt das momentan schwierige CRV für einen Dämpfer. Strategisch interessanter wäre eine Korrektur und damit ein günstigerer Einstiegspreis bei gleichzeitig besserem Potenzial. Klassisch würde ich der Aktie momentan maximal ein „Hold“ geben.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)