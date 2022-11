Dax am Morgen 24.11.2022: Der Dax klettert auf den höchsten Stand seit Juni und knackt die 14.500er Marke

Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung gibt dem Dax am Donnerstag auf bereits hohem Niveau weiter Auftrieb. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Minuten nach der Eröffnung über 100 Punkte oder 0,75 Prozent auf 14.545 Zähler.

Wall-Street Performance wird nachgeholt

Die US-Indizes konnten vor dem heutigen Thanksgiving-Feiertag (US-Börsen geschlossen!) deutlich zu legen. Das Protokoll der November-Sitzung der US-Notenbank Fed hält die Chance auf die Jahresendrally am Aktienmarkt am Leben. Die Fed stellte ein vorsichtigeres Zinserhöhungstempo in Aussicht. Dies komme sowohl am Aktien- als auch am Rentenmarkt gut an, sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Das Protokoll habe die hochgesteckten Erwartungen der Börsianer erfüllt.

Deutsche Immobilienwerte gefragt

Deutsche Immobilienwerte haben sich am Donnerstag stark erholt. So kletterten Vonovia im Dax um gut 3 Prozent, nachdem sie zuletzt in rund zwei Wochen 11 Prozent eingebüßt hatten. In den USA geht die Zinswende wohl auf die Zielgerade, wie Interpretationen des am Vorabend veröffentlichten Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank zeigen. Nachdem die Amerikaner bisher vorangeprescht waren, hoffen Anleger auch auf Signalwirkung für Europa.

Im Umfeld steigender Zinsen war 2022 bislang alles andere als ein gutes Jahr für die Branche. Vonovia verloren bis Mitte Oktober 55 Prozent an Wert. Damit waren sie noch nicht die Schwächsten, wie der Blick auf den Chart von TAG Immobilien zeigt. Sie waren tags zuvor nach rund drei Vierteln Jahresverlust auf das tiefste Niveau seit 2011 abgesackt. Nun verbesserten sie sich um rund 4,5 Prozent. Auch LEG legten nach einer Empfehlung von Morgan Stanley entsprechend zu. Analyst Bart Gysens wird beim Übergang der Branche von der Zinswende in die Rezession selektiv optimistisch für Deutschland. Bei LEG lobte er vor allem zunehmende finanzielle Flexibilität durch Dividendenschnitt und Verkäufe.

Sogar Aroundtown ziehen am Donnerstag an, obwohl Gysens sie zu den "High-Conviction Underweights" in Europa zählt. Sie hatten 2022 zeitweise 67,5 Prozent verloren und erholen sich nun seit Mitte Oktober mühsam vom Rekordtief.

Ifo-Geschäftsklimaindex besser als erwartet

Der um 10 Uhr publizierte ifo-Geschäftsklimaindex kam mit 86,3 Punkten über den Erwartungen der Volkswirte, diese hatten mit 85 Punkten gerechnet. Dies könnte das deutsche Börsenbarometer im Handelsverlauf weiter beflügeln.