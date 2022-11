DAX: Wenig los auf dem Parkett

Am letzten Handelstag dieser Woche zeigt sich auf dem Frankfurter Parkett tendenziell ein entspannter Handel, das heimische Leitbarometer tendiert in der gestrigen Handelsspanne grob seitwärts und lässt mit Signalen auf sich warten. Weder Bullen noch Bären konnten deutliche Akzente setzen, dies dürfte bis zum Ende des Handelstages auch so bleiben.

Der Sprung über den kurzfristigen Trend seit Mitte November könnte dem Deutschen Aktienindex DAX für die nächste Woche jedoch weiteres Aufwärtspotenzial verschafft haben, hier geraten jetzt unmittelbar die Verlaufshochs aus Juni dieses Jahres bei 14.709 Punkten in den Fokus, darüber wäre ein Anstieg maximal jedoch bis 14.818 Punkte denkbar.

Auf der Unterseite konnten zuletzt wichtige Unterstützungsmarken etabliert werden, eine davon liegt bei 14.185 Zählern, darunter bei 14.226 Punkten. Aber erst unterhalb von 14.000 Punkten dürften die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 13.510 und 13.655 Punkten angesteuert werden. Ein derartiges Szenario wird allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt favorisiert.

Im heutigen Handelsverlauf hat das Institut für Konsumforschung frische Daten zu der Dezemberprognose vorgelegt, das GfK-Konsumklimabarometer ist mit -40,2 Punkten schwächer ausgefallen, als zuvor erwartet worden war. Einen wahrhaftigen Einbruch zeigten dagegen die Aufträge aus dem Bauhauptgewerbe aus September (saisonbereinigt), hier ist ein Rückgang um 3,6 Prozent gegenüber dem Vormonat zu verzeichnen. Die letzte planmäßige Nachricht für den heutigen Handelstag steht um 21:30 Uhr mit dem Commitments of Traders (COT) Report auf der Agenda.