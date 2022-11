LTC Properties hat in 5 Jahren 11,40 US-Dollar Dividende gezahlt

LTC Properties (WKN: 884625) mag für einige Investoren ein spannender Real Estate Investment Trust sein. Eine monatliche Dividende in Höhe von 0,19 US-Dollar und eine derzeitige Dividendenrendite von 5,83 % versprechen ein solides passives Einkommen. Aber im Moment gibt es auch ein Leben am Limit, wenn wir auf die Funds from Operations je Aktie schauen.

Mit 0,19 US-Dollar Dividende können viele Einkommensinvestoren vermutlich nicht so viel anfangen. Daher schauen wir heute einmal, was wir in den vergangenen fünf Jahren an Gesamtdividende einstreichen konnten. Vielleicht ist das ein solider Indikator dafür, was das nächste halbe Jahrzehnt uns so bringen könnte.

LTC Properties: 11,40 US-Dollar Dividende in 5 Jahren

Eigentlich ist die Mathematik wirklich sehr einfach: LTC Properties hat über die gesamten fünf Jahre 0,19 US-Dollar je Aktie und Monat ausgezahlt. Das bedeutet, dass es jeweils 2,28 US-Dollar pro Jahr gegeben hat. Über fünf Jahre entspricht das einer Ausschüttungssumme in Höhe von 11,40 US-Dollar je Aktie. Nicht schlecht? Na ja, es ist erst einmal nur die Summe, die wir hier sehen.

Rechnen wir weiter. LTC Properties notierte vor exakt fünf Jahren auf einem Aktienkursniveau in Höhe von 43,55 US-Dollar. Das heißt, dass es eine Gesamtdividendenrendite in Höhe von 26,2 % gegeben hätte. Nicht schlecht. Aber wenn wir bedenken, dass es sich hierbei um die gesamte Rendite gehandelt hätte, so ist das doch ziemlich mau. Zudem müssen wir den Kursverlust von ca. 10 % in Abzug bringen. Das bedeutet, dass es eigentlich in den vergangenen fünf Jahren eher Stagnation gegeben hat.

Denken wir das noch einmal weiter. LTC Properties verzeichnete in den vergangenen Jahren kaum operatives Wachstum. Durch Restrukturierungen hat der Real Estate Investment Trust operativ eher noch ein wenig eingebüßt. Auch für die Dividende je Aktie ist kein Raum für irgendein Wachstum vorhanden gewesen. Das heißt: Es könnte in den kommenden fünf Jahren weiterhin eine Gesamtrendite geben, die in etwa auf dem Niveau der Dividendenrendite liegt. Nur eben, dass wir initial 5,8 % Dividendenrendite erhalten.

Reicht dir das?!

Oder, noch konkreter: LTC Properties ist mit der Dividende vielleicht am Limit der eigenen Möglichkeiten. Foolishe Investoren sollten kritisch hinterfragen, ob das ausreichend ist. Oder ob wir gegebenenfalls mehr Rendite haben wollen. Beziehungsweise mehr Qualität oder die Aussicht auf weiteres Wachstum.

Ich jedenfalls habe mich von diesem Real Estate Investment Trust genau aus diesen Gründen getrennt. Der Rückblick zeigt mir, dass das unternehmensorientiert die richtige Entscheidung gewesen ist.

Der Artikel LTC Properties hat in 5 Jahren 11,40 US-Dollar Dividende gezahlt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

