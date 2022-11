Tag nach Thanksgiving meist freundlich | Apple und Activision im Fokus

Direkt zum Video auf YouTube

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



In den Jahren seit 1945, in denen der S&P 500 mindestens 10% seit Jahresauftakt verloren hat, geht es an dem Freitag nach Thanksgiving in 75% der Fälle bergauf. Das historische Strickmuster im Umfeld des Feiertags hat diese Woche bisher gehalten, mit den Futures vor dem Opening im Plus. Der Handel wird sehr dünn sein, mit dem Closing bereits um 19 Uhr MESZ. Was die Wall Street betrifft, ist die Nachrichtenlage dünn. Im Fokus stehen Apple und Activision. In Anbetracht der steigenden COVID-Neuinfektionen, befindet sich iPhone City bis Dienstag im Lockdown. Der Foxconn Campus in Zhengzhou macht rund 85% der iPhone Montagekapazitäten aus und Counterpoint schätzt, dass kurzfristig 10 bis 30% der iPhone 14 Produktion betroffen sein dürften. Activision steht unter Druck, weil sich die Chancen einer Übernahme durch Microsoft erheblich verschlechtert haben. Politico berichtet, dass die US-Wettbewerbsbehörde vermutlich eine Klage einreichen wird, um den Zusammenschluss zu blockieren.



00:00 - Intro

00:35 - Historisches Strickmuster bleibt?

01:17 - Lockdown in iPhone City - Folgen für Apple

03:33 - Chinesische Wirtschaft | Meituan

06:30 - Activision Deal gefährdet

07:30 - Analystenempfehlungen

09:00 - Ausblick auf nächste Woche

13:03 - Bleibt der Rückwind für den Aktienmarkt?

14:00 - Ankündigungen

15:29 - Interview Christian Lindner

________________________________



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreet *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung