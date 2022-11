Original-Research: sdm SE (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: sdm SE - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu sdm SE Unternehmen: sdm SE ISIN: DE000A3CM708 Anlass der Studie: Researchstudie (Comment) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 5,45 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker 9-Monate 2022: sdm setzt dynamischen Wachstumskurs fort; hohe personelle Auslastung ermöglicht solide finanzielle Performance; Anpassung der Prognosen und des Kursziels; Kaufen-Rating bestätigt Am 14.11.2022 hat die sdm SE (sdm) erstmals einen Konzernabschluss für ihre 9-Monatsgeschäftzahlen des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Entsprechend ist ein Vorjahresvergleich zwar nicht ohne weiteres möglich. Basierend auf den veröffentlichten Geschäftszahlen hat die Sicherheitsdienstleistungsgesellschaft in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres mit einem deutlichen Umsatzanstieg um 38,4% auf 12,76 Mio. EUR (vergleichbarer Umsatz 9M 2021: 9,22 Mio. EUR) seinen eingeschlagenen Wachstumskurs aber rasant fortgesetzt. Hierbei konnte die Gesellschaft laut eigenen Angaben weiterhin von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen von Behörden, Unternehmen und Privatpersonen profitieren. Dies ermöglichte unserer Einschätzung nach eine besonders hohe Auslastung des Personalstamms und in der Folge ein dynamisches Wachstum. Zudem gab die Gesellschaft bekannt, dass sich das zweistellige Wachstum auch im vierten Quartal weiter fortsetzen soll. Auf operativer Ebene wurde mit einem erzielten EBITDA von 1,08 Mio. EUR ein deutlich positives Betriebsergebnis erzielt und damit auch der profitable Wachstumskurs über die vergangenen beiden Quartale hinaus beibehalten. Hieraus resultierte eine EBITDA-Marge von 8,50%. Das EBITDA berücksichtigt zudem auch Holdingkosten in Höhe von 0,30 Mio. EUR. Unter weiterer Berücksichtigung von Abschreibungseffekten, die v.a. aus kontinuierlichen Abschreibungen der operativen Tochtergesellschaften (Geschäfts- und Firmenwertabschreibungen) resultieren, ergab sich ein EBIT von 0,83 Mio. EUR. Auf Nettoebene wurde ein Jahresüberschuss in Höhe 0,46 Mio. EUR erzielt. Darüber hinaus hat sdm ebenfalls Anfang November bekannt geben, dass sich das Unternehmen unter anderem in fortgeschrittenen Verhandlungen befindet eine Mehrheitsbeteiligung an einem Sicherheitsdienstleister zu erwerben. Dieser hat im Jahr 2021 einen Umsatz im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielt und ist profitabel. Diese beabsichtigte Übernahme hat einen hohen transformativen Charakter und damit würde sdm umsatz- und ergebnisseitig in "neue Dimensionen" vorstoßen. An dieser Stelle ist zu betonen, dass das avisierte anorganische Wachstum ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategie der Sicherheitsgesellschaft ist. In Anbetracht der bisherigen starken Geschäftsentwicklung und des positiven Ausblicks auf das laufende vierte Quartal, hat das sdm-Management seine bisherige Guidance (EBIT von mind. 1,45 Mio. EUR) für das Geschäftsjahr 2022 konkretisiert. Die Gesellschaft erwartet für das laufende Geschäftsjahr Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 17,00 Mio. EUR bis 18,00 Mio. EUR und damit einen deutlichen Umsatzsprung zum Vorjahr (2021: 12,99 Mio. EUR). Vor dem Hintergrund der konkretisierten Guidance, haben wir unsere bisherige Umsatzprognose für das aktuelle Geschäftsjahr 2022 auf 17,29 Mio. EUR (zuvor: 16,97 Mio. EUR) angehoben. Bedingt durch über unseren Erwartungen liegende Geschäfts- und Firmenwertabschreibungen der Gesellschaft, haben wir unsere bisherige EBIT-Prognose auf 1,47 Mio. EUR (zuvor: 1,76 Mio. EUR) angepasst. Für die beiden nachfolgenden Geschäftsjahre haben wir unsere Umsatzschätzungen beibehalten. Aufgrund niedrigerer als bisher erwarteter Holdingkosten, haben wir jedoch unsere bisherigen EBITDA-Schätzungen für das GJ 2023 auf 2,20 Mio. EUR (zuvor: 1,90 Mio. EUR) und für das GJ 2024 auf 2,52 Mio. EUR (zuvor: 2,24 Mio. EUR) angehoben. Unsere EBIT-Schätzungen für diese Geschäftsperioden haben wir insbesondere aufgrund von höheren Abschreibungen unverändert bei 1,88 Mio. EUR (GJ 2023) und 2,20 Mio. EUR (GJ 2024) belassen. Basierend auf unseren beibehaltenen kurz- und mittelfristigen Prognosen, aber neu berechneten reduzierten Kapitalkosten (WACC), haben wir mithilfe unseres DCF-Modells einen fairen Wert in Höhe von 5,45 EUR je Aktie ermittelt und damit unser bisheriges Kursziel (5,10 EUR) angehoben. Die Senkung unseres WACCs (auf nun 10,8% statt zuvor 11,4%) resultiert aus einem gesenkten "GBC-Beta" (auf 1,70 statt, zuvor 1,93) aufgrund des sich zeigenden risikoärmeren Charakters des sdm-Geschäftsmodells. Kapitalkostenerhöhend hat sich hingegen der zuletzt deutlich angestiegene risikofreie Zins auf 1,50% (zuvor: 0,80%) ausgewirkt. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der sdm-Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26045.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 25.11.2022 (14:01 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 28.11.2022 (10:00 Uhr) -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °