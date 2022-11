Sopra Steria: Weekly Disclosure of Transactions in Own Shares From November 21th To 25th, 2022

Regulatory News:

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the

transaction Identity code of the

financial instrument

(Code ISIN) Total daily volume

(in number of

shares) Daily weighted

average purchase

price of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 21/11/2022 FR0000050809 1,038 145.6301 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 24/11/2022 FR0000050809 6,573 148.5822 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 25/11/2022 FR0000050809 3,427 147.5612 Euronext

Detail transaction by transaction

Name of the Issuer Identity code of the

Issuer Name of

the

Broker Identity

code of the

Broker Day/Hour of the

transaction (CET) (CET)

Identity

code of the

financial

instrument Price per unit Currency Quantity

bought Identity

code of the

Market Reference

number of

the

transaction Purpose of

the buyback SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:59:05+148:00 FR0000050809 148.40 EUR 23 XPAR 73546837 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:59:05+148:00 FR0000050809 148.40 EUR 3 XPAR 73546836 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:59:05+148:00 FR0000050809 148.40 EUR 119 XPAR 73546835 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:48:46+148:00 FR0000050809 148.00 EUR 2 XPAR 73546382 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:37:05+148:00 FR0000050809 147.80 EUR 34 XPAR 73545962 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:37:03+148:00 FR0000050809 147.90 EUR 36 XPAR 73545959 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:26:52+148:00 FR0000050809 148.10 EUR 27 XPAR 73545403 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:26:52+148:00 FR0000050809 148.10 EUR 6 XPAR 73545402 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:26:52+148:00 FR0000050809 148.10 EUR 39 XPAR 73545401 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:26:52+148:00 FR0000050809 148.10 EUR 19.00 XPAR 73545400 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:26:52+148:00 FR0000050809 148.10 EUR 37.00 XPAR 73545399 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:26:52+148:00 FR0000050809 148 EUR 10.00 XPAR 73545398 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:26:52+148:00 FR0000050809 148 EUR 37.00 XPAR 73545397 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:13:16+148:00 FR0000050809 148 EUR 38.00 XPAR 73544635 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:07:34+148:00 FR0000050809 148 EUR 37.00 XPAR 73544368 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:04:44+148:00 FR0000050809 148 EUR 33.00 XPAR 73544277 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:04:44+148:00 FR0000050809 148 EUR 2.00 XPAR 73544276 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:04:44+148:00 FR0000050809 148 EUR 45.00 XPAR 73544275 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:04:44+148:00 FR0000050809 148 EUR 47.00 XPAR 73544274 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:01:15+148:00 FR0000050809 148 EUR 29.00 XPAR 73544142 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T16:01:15+148:00 FR0000050809 148 EUR 5.00 XPAR 73544141 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T15:57:43+148:00 FR0000050809 148 EUR 36.00 XPAR 73544007 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T15:54:20+148:00 FR0000050809 148 EUR 13.00 XPAR 73543858 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T15:54:20+148:00 FR0000050809 148 EUR 19.00 XPAR 73543857 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T15:50:47+148:00 FR0000050809 148 EUR 8.00 XPAR 73543663 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T15:50:44+148:00 FR0000050809 148 EUR 29.00 XPAR 73543660 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T15:48:43+148:00 FR0000050809 148 EUR 38.00 XPAR 73543576 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T15:33:43+148:00 FR0000050809 148 EUR 35.00 XPAR 73542743 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T15:33:43+148:00 FR0000050809 148 EUR 104.00 XPAR 73542742 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T15:30:56+148:00 FR0000050809 148 EUR 34.00 XPAR 73542555 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T15:30:56+148:00 FR0000050809 148 EUR 40.00 XPAR 73542554 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T15:30:56+148:00 FR0000050809 148 EUR 110.00 XPAR 73542553 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T15:30:29+148:00 FR0000050809 148 EUR 20.00 XPAR 73542517 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T15:30:28+148:00 FR0000050809 148 EUR 18.00 XPAR 73542515 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T15:22:01+147:00 FR0000050809 147 EUR 10.00 XPAR 73541767 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T14:43:41+147:00 FR0000050809 147 EUR 5.00 XPAR 73540532 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T14:43:41+147:00 FR0000050809 147 EUR 10.00 XPAR 73540531 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T14:43:41+147:00 FR0000050809 147 EUR 29.00 XPAR 73540530 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T14:43:41+147:00 FR0000050809 147 EUR 19.00 XPAR 73540529 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T14:43:41+147:00 FR0000050809 147 EUR 2.00 XPAR 73540528 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T14:43:41+147:00 FR0000050809 147 EUR 28.00 XPAR 73540527 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T14:42:46+147:00 FR0000050809 147 EUR 36.00 XPAR 73540509 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T14:39:40+147:00 FR0000050809 147 EUR 1.00 XPAR 73540423 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T14:22:24+147:00 FR0000050809 147 EUR 87.00 XPAR 73539791 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T14:22:24+147:00 FR0000050809 147 EUR 33.00 XPAR 73539790 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T14:22:24+147:00 FR0000050809 147 EUR 11.00 XPAR 73539789 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T13:58:20+147:00 FR0000050809 147 EUR 47.00 XPAR 73539154 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T13:58:20+147:00 FR0000050809 147 EUR 45.00 XPAR 73539153 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T13:58:20+147:00 FR0000050809 147 EUR 6.00 XPAR 73539152 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T13:54:18+147:00 FR0000050809 147 EUR 13.00 XPAR 73539053 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T13:54:18+147:00 FR0000050809 147 EUR 5.00 XPAR 73539052 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T13:54:18+147:00 FR0000050809 147 EUR 5.00 XPAR 73539051 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T13:54:18+147:00 FR0000050809 147 EUR 5.00 XPAR 73539050 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T13:54:18+147:00 FR0000050809 147 EUR 5.00 XPAR 73539049 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T13:52:42+147:00 FR0000050809 147 EUR 8.00 XPAR 73539016 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T13:51:33+147:00 FR0000050809 147 EUR 11.00 XPAR 73538975 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T13:51:33+147:00 FR0000050809 147 EUR 26.00 XPAR 73538974 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T13:42:33+147:00 FR0000050809 147 EUR 31.00 XPAR 73538770 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T13:34:02+147:00 FR0000050809 147 EUR 20.00 XPAR 73538535 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T13:25:07+147:00 FR0000050809 147 EUR 36.00 XPAR 73538301 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T13:17:06+147:00 FR0000050809 147 EUR 34.00 XPAR 73538120 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T13:08:21+147:00 FR0000050809 147 EUR 33.00 XPAR 73537890 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T12:45:01+147:00 FR0000050809 147 EUR 89.00 XPAR 73537119 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T12:45:01+147:00 FR0000050809 147 EUR 14.00 XPAR 73537118 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T12:31:59+147:00 FR0000050809 147 EUR 34.00 XPAR 73536627 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T12:20:27+147:00 FR0000050809 147 EUR 12.00 XPAR 73536350 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T12:20:27+147:00 FR0000050809 147 EUR 15.00 XPAR 73536349 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T12:20:27+147:00 FR0000050809 147 EUR 36.00 XPAR 73536348 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T12:11:45+147:00 FR0000050809 147 EUR 3.00 XPAR 73535990 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T12:01:05+147:00 FR0000050809 147 EUR 33.00 XPAR 73535698 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T12:00:06+147:00 FR0000050809 147 EUR 10.00 XPAR 73535657 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T12:00:06+147:00 FR0000050809 147 EUR 23.00 XPAR 73535656 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T11:53:51+147:00 FR0000050809 147 EUR 8.00 XPAR 73535261 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T11:53:51+147:00 FR0000050809 147 EUR 12.00 XPAR 73535260 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T11:53:51+147:00 FR0000050809 147 EUR 24.00 XPAR 73535259 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T11:40:22+147:00 FR0000050809 147 EUR 68.00 XPAR 73534475 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T11:40:22+147:00 FR0000050809 147 EUR 30.00 XPAR 73534474 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T11:36:54+147:00 FR0000050809 147 EUR 18.00 XPAR 73534321 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T11:36:54+147:00 FR0000050809 147 EUR 16.00 XPAR 73534320 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T11:30:29+147:00 FR0000050809 147 EUR 6.00 XPAR 73533966 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T11:30:29+147:00 FR0000050809 147 EUR 30.00 XPAR 73533965 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T11:23:58+147:00 FR0000050809 147 EUR 37.00 XPAR 73533514 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T11:22:46+147:00 FR0000050809 147 EUR 6.00 XPAR 73533464 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T11:21:53+147:00 FR0000050809 147 EUR 5.00 XPAR 73533435 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T11:21:53+147:00 FR0000050809 147 EUR 14.00 XPAR 73533434 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T11:15:48+147:00 FR0000050809 147 EUR 25.00 XPAR 73533181 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T11:15:48+147:00 FR0000050809 147 EUR 3.00 XPAR 73533180 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T11:10:06+147:00 FR0000050809 147 EUR 32.00 XPAR 73532944 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T11:01:33+147:00 FR0000050809 147 EUR 20.00 XPAR 73532531 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:50:35+147:00 FR0000050809 147 EUR 7.00 XPAR 73532163 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:50:35+147:00 FR0000050809 147 EUR 35.00 XPAR 73532162 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:50:35+147:00 FR0000050809 147 EUR 24.00 XPAR 73532161 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:37:42+148:00 FR0000050809 148 EUR 1.00 XPAR 73531218 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:37:42+148:00 FR0000050809 148 EUR 20.00 XPAR 73531217 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:37:42+148:00 FR0000050809 148 EUR 7.00 XPAR 73531216 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:37:42+148:00 FR0000050809 148 EUR 28.00 XPAR 73531215 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:37:42+148:00 FR0000050809 148 EUR 60.00 XPAR 73531214 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:37:42+148:00 FR0000050809 148 EUR 29.00 XPAR 73531213 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:37:42+148:00 FR0000050809 148 EUR 7.00 XPAR 73531212 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:37:42+148:00 FR0000050809 148 EUR 1.00 XPAR 73531211 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:25:54+148:00 FR0000050809 148 EUR 36.00 XPAR 73530538 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:24:57+148:00 FR0000050809 148 EUR 5.00 XPAR 73530479 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:23:09+148:00 FR0000050809 148 EUR 5.00 XPAR 73530388 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:19:32+148:00 FR0000050809 148 EUR 6.00 XPAR 73530178 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:19:32+148:00 FR0000050809 148 EUR 12.00 XPAR 73530177 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:19:32+148:00 FR0000050809 148 EUR 14.00 XPAR 73530176 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:14:45+148:00 FR0000050809 148 EUR 33.00 XPAR 73529945 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T10:09:33+148:00 FR0000050809 148 EUR 37.00 XPAR 73529541 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:57:46+148:00 FR0000050809 148 EUR 33.00 XPAR 73528841 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:49:14+147:00 FR0000050809 147 EUR 32.00 XPAR 73528361 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:49:14+147:00 FR0000050809 147 EUR 19.00 XPAR 73528360 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:49:14+147:00 FR0000050809 147 EUR 12.00 XPAR 73528359 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:49:12+147:00 FR0000050809 147 EUR 33.00 XPAR 73528358 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:49:12+148:00 FR0000050809 148 EUR 35.00 XPAR 73528357 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:45:57+148:00 FR0000050809 148 EUR 29.00 XPAR 73528256 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:45:57+148:00 FR0000050809 148 EUR 5.00 XPAR 73528247 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:32:07+147:00 FR0000050809 147 EUR 34.00 XPAR 73527654 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:32:07+148:00 FR0000050809 148 EUR 70.00 XPAR 73527653 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:19:04+148:00 FR0000050809 148 EUR 31.00 XPAR 73527067 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:18:34+148:00 FR0000050809 148 EUR 24.00 XPAR 73527026 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:18:34+148:00 FR0000050809 148 EUR 10.00 XPAR 73527025 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:18:33+148:00 FR0000050809 148 EUR 40.00 XPAR 73527024 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:18:33+148:00 FR0000050809 148 EUR 40.00 XPAR 73527023 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:16:24+148:00 FR0000050809 148 EUR 37.00 XPAR 73526902 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:14:07+148:00 FR0000050809 148 EUR 18.00 XPAR 73526751 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:14:07+148:00 FR0000050809 148 EUR 20.00 XPAR 73526750 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:12:38+148:00 FR0000050809 148 EUR 35.00 XPAR 73526685 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:03:13+148:00 FR0000050809 148 EUR 3.00 XPAR 73525979 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:03:13+148:00 FR0000050809 148 EUR 66.00 XPAR 73525978 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:03:13+148:00 FR0000050809 148 EUR 34.00 XPAR 73525977 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:02:11+148:00 FR0000050809 148 EUR 6.00 XPAR 73525838 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:02:11+148:00 FR0000050809 148 EUR 25.00 XPAR 73525837 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:02:11+148:00 FR0000050809 148 EUR 5.00 XPAR 73525836 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-25T09:01:00+148:00 FR0000050809 148 EUR 8.00 XPAR 73525054 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:17:53+149:00 FR0000050809 149 EUR 39.00 XPAR 73522778 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:17:53+149:00 FR0000050809 149 EUR 46.00 XPAR 73522777 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:17:53+149:00 FR0000050809 149 EUR 46.00 XPAR 73522776 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:17:53+149:00 FR0000050809 149 EUR 39.00 XPAR 73522775 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:17:53+149:00 FR0000050809 149 EUR 172.00 XPAR 73522774 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:17:53+149:00 FR0000050809 149 EUR 43.00 XPAR 73522773 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:17:53+149:00 FR0000050809 149 EUR 12.00 XPAR 73522772 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:17:53+149:00 FR0000050809 149 EUR 28.00 XPAR 73522771 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:17:53+149:00 FR0000050809 149 EUR 70.00 XPAR 73522770 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:17:53+149:00 FR0000050809 149 EUR 113.00 XPAR 73522769 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:17:53+149:00 FR0000050809 149 EUR 13.00 XPAR 73522764 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:17:26+149:00 FR0000050809 149 EUR 2.00 XPAR 73522747 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:17:10+149:00 FR0000050809 149 EUR 16.00 XPAR 73522725 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:17:01+149:00 FR0000050809 149 EUR 50.00 XPAR 73522698 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:17:01+149:00 FR0000050809 149 EUR 94.00 XPAR 73522697 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:17:01+149:00 FR0000050809 149 EUR 99.00 XPAR 73522696 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:17:01+149:00 FR0000050809 149 EUR 12.00 XPAR 73522695 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:16:51+149:00 FR0000050809 149 EUR 11.00 XPAR 73522681 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:16:41+149:00 FR0000050809 149 EUR 10.00 XPAR 73522670 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:16:08+149:00 FR0000050809 149 EUR 12.00 XPAR 73522630 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:16:02+149:00 FR0000050809 149 EUR 20.00 XPAR 73522623 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:15:55+149:00 FR0000050809 149 EUR 10.00 XPAR 73522618 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:15:37+149:00 FR0000050809 149 EUR 6.00 XPAR 73522588 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:15:24+149:00 FR0000050809 149 EUR 10.00 XPAR 73522579 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:15:11+149:00 FR0000050809 149 EUR 12.00 XPAR 73522554 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:15:11+149:00 FR0000050809 149 EUR 11.00 XPAR 73522553 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:14:34+149:00 FR0000050809 149 EUR 10.00 XPAR 73522480 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:14:31+149:00 FR0000050809 149 EUR 12.00 XPAR 73522479 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:13:38+149:00 FR0000050809 149 EUR 3.00 XPAR 73522383 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:13:02+149:00 FR0000050809 149 EUR 12.00 XPAR 73522363 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:12:50+149:00 FR0000050809 149 EUR 6.00 XPAR 73522331 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:11:57+149:00 FR0000050809 149 EUR 1.00 XPAR 73522280 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:11:57+149:00 FR0000050809 149 EUR 30.00 XPAR 73522279 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:11:05+149:00 FR0000050809 149 EUR 2.00 XPAR 73522230 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:07:02+149:00 FR0000050809 149 EUR 11.00 XPAR 73521968 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:06:36+149:00 FR0000050809 149 EUR 10.00 XPAR 73521950 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:06:36+149:00 FR0000050809 149 EUR 11.00 XPAR 73521949 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:06:36+149:00 FR0000050809 149 EUR 5.00 XPAR 73521948 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:06:36+149:00 FR0000050809 149 EUR 64.00 XPAR 73521947 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:06:11+149:00 FR0000050809 149 EUR 11.00 XPAR 73521906 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:02:22+149:00 FR0000050809 149 EUR 11.00 XPAR 73521622 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:01:44+149:00 FR0000050809 149 EUR 20.00 XPAR 73521576 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:01:44+149:00 FR0000050809 149 EUR 6.00 XPAR 73521575 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:01:44+149:00 FR0000050809 149 EUR 6.00 XPAR 73521574 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:01:16+149:00 FR0000050809 149 EUR 5.00 XPAR 73521558 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:01:16+149:00 FR0000050809 149 EUR 10.00 XPAR 73521557 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:00:31+149:00 FR0000050809 149 EUR 2.00 XPAR 73521451 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T17:00:31+149:00 FR0000050809 149 EUR 33.00 XPAR 73521450 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:59:41+149:00 FR0000050809 149 EUR 1.00 XPAR 73521359 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:59:41+149:00 FR0000050809 149 EUR 15.00 XPAR 73521358 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:59:41+149:00 FR0000050809 149 EUR 20.00 XPAR 73521357 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:59:23+149:00 FR0000050809 149 EUR 10.00 XPAR 73521340 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:59:05+149:00 FR0000050809 149 EUR 5.00 XPAR 73521326 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:59:05+149:00 FR0000050809 149 EUR 10.00 XPAR 73521325 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:48:20+148:00 FR0000050809 148 EUR 1.00 XPAR 73520715 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:48:20+148:00 FR0000050809 148 EUR 41.00 XPAR 73520714 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:48:20+148:00 FR0000050809 148 EUR 16.00 XPAR 73520713 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:48:20+148:00 FR0000050809 148 EUR 25.00 XPAR 73520712 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:48:07+149:00 FR0000050809 149 EUR 163.00 XPAR 73520702 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:48:07+149:00 FR0000050809 149 EUR 75.00 XPAR 73520701 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:48:07+149:00 FR0000050809 149 EUR 75.00 XPAR 73520700 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:45:48+149:00 FR0000050809 149 EUR 47.00 XPAR 73520545 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:45:48+149:00 FR0000050809 149 EUR 47.00 XPAR 73520544 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:44:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 38.00 XPAR 73520412 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:44:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 32.00 XPAR 73520411 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:44:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 6.00 XPAR 73520410 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:44:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 7.00 XPAR 73520409 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:44:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 5.00 XPAR 73520408 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:44:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 2.00 XPAR 73520407 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:44:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 20.00 XPAR 73520406 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:44:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 39.00 XPAR 73520405 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:44:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 38.00 XPAR 73520404 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:44:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 32.00 XPAR 73520403 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:44:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 39.00 XPAR 73520402 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:40:19+149:00 FR0000050809 149 EUR 7.00 XPAR 73520167 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:40:19+149:00 FR0000050809 149 EUR 25.00 XPAR 73520166 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:30:36+149:00 FR0000050809 149 EUR 41.00 XPAR 73519463 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:21+149:00 FR0000050809 149 EUR 15.00 XPAR 73519369 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 39.00 XPAR 73519368 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 14.00 XPAR 73519367 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 39.00 XPAR 73519366 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 1.00 XPAR 73519365 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 18.00 XPAR 73519364 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 42.00 XPAR 73519363 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 20.00 XPAR 73519362 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 44.00 XPAR 73519361 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 12.00 XPAR 73519360 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 1.00 XPAR 73519359 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 4.00 XPAR 73519358 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 13.00 XPAR 73519356 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 11.00 XPAR 73519355 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 28.00 XPAR 73519354 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 7.00 XPAR 73519353 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 45.00 XPAR 73519352 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 4.00 XPAR 73519351 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 39.00 XPAR 73519350 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 45.00 XPAR 73519349 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 45.00 XPAR 73519348 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 37.00 XPAR 73519347 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 49.00 XPAR 73519346 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 44.00 XPAR 73519345 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 33.00 XPAR 73519344 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:29:18+149:00 FR0000050809 149 EUR 2.00 XPAR 73519343 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:28:46+149:00 FR0000050809 149 EUR 1.00 XPAR 73519301 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:23:44+149:00 FR0000050809 149 EUR 22.00 XPAR 73518822 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:23:44+149:00 FR0000050809 149 EUR 28.00 XPAR 73518821 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:23:44+149:00 FR0000050809 149 EUR 20.00 XPAR 73518820 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:23:38+149:00 FR0000050809 149 EUR 15.00 XPAR 73518815 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:23:38+149:00 FR0000050809 149 EUR 20.00 XPAR 73518814 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:23:38+149:00 FR0000050809 149 EUR 8.00 XPAR 73518813 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:23:38+149:00 FR0000050809 149 EUR 1.00 XPAR 73518812 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:23:38+149:00 FR0000050809 149 EUR 4.00 XPAR 73518811 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:23:38+149:00 FR0000050809 149 EUR 20.00 XPAR 73518810 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:23:38+149:00 FR0000050809 149 EUR 16.00 XPAR 73518809 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:23:38+149:00 FR0000050809 149 EUR 20.00 XPAR 73518808 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:23:38+149:00 FR0000050809 149 EUR 2.00 XPAR 73518807 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:23:38+149:00 FR0000050809 149 EUR 2.00 XPAR 73518806 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:16:08+149:00 FR0000050809 149 EUR 63.00 XPAR 73518360 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:16:08+149:00 FR0000050809 149 EUR 7.00 XPAR 73518359 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:16:03+149:00 FR0000050809 149 EUR 34.00 XPAR 73518357 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:16:03+149:00 FR0000050809 149 EUR 21.00 XPAR 73518356 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:16:03+149:00 FR0000050809 149 EUR 20.00 XPAR 73518348 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:16:03+149:00 FR0000050809 149 EUR 4.00 XPAR 73518347 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:16:03+149:00 FR0000050809 149 EUR 41.00 XPAR 73518346 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:16:03+149:00 FR0000050809 149 EUR 19.00 XPAR 73518345 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:16:03+149:00 FR0000050809 149 EUR 2.00 XPAR 73518344 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:16:03+149:00 FR0000050809 149 EUR 2.00 XPAR 73518343 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:15:58+149:00 FR0000050809 149 EUR 9.00 XPAR 73518310 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:14:58+149:00 FR0000050809 149 EUR 2.00 XPAR 73518240 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:14:58+149:00 FR0000050809 149 EUR 10.00 XPAR 73518239 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:14:58+149:00 FR0000050809 149 EUR 20.00 XPAR 73518238 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:14:58+149:00 FR0000050809 149 EUR 5.00 XPAR 73518237 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:13:53+149:00 FR0000050809 149 EUR 1.00 XPAR 73518177 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:13:53+149:00 FR0000050809 149 EUR 59.00 XPAR 73518176 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:13:53+149:00 FR0000050809 149 EUR 6.00 XPAR 73518175 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:13:53+149:00 FR0000050809 149 EUR 40.00 XPAR 73518174 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:11:11+149:00 FR0000050809 149 EUR 1.00 XPAR 73518024 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:11:11+149:00 FR0000050809 149 EUR 5.00 XPAR 73518021 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:11:11+149:00 FR0000050809 149 EUR 10.00 XPAR 73518020 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:11:11+149:00 FR0000050809 149 EUR 20.00 XPAR 73518019 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:07:04+149:00 FR0000050809 149 EUR 34.00 XPAR 73517827 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:07:04+149:00 FR0000050809 149 EUR 43.00 XPAR 73517826 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:07:04+149:00 FR0000050809 149 EUR 30.00 XPAR 73517825 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:07:04+149:00 FR0000050809 149 EUR 43.00 XPAR 73517824 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:07:04+149:00 FR0000050809 149 EUR 43.00 XPAR 73517822 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:07:02+149:00 FR0000050809 149 EUR 180.00 XPAR 73517821 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:07:02+149:00 FR0000050809 149 EUR 7.00 XPAR 73517820 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:07:02+149:00 FR0000050809 149 EUR 5.00 XPAR 73517819 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:07:02+149:00 FR0000050809 149 EUR 30.00 XPAR 73517818 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T16:02:52+149:00 FR0000050809 149 EUR 33.00 XPAR 73517623 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 1.00 XPAR 73516973 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 45.00 XPAR 73516972 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 31.00 XPAR 73516971 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 45.00 XPAR 73516970 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 31.00 XPAR 73516969 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 23.00 XPAR 73516968 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 22.00 XPAR 73516967 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 24.00 XPAR 73516965 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 90.00 XPAR 73516963 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 39.00 XPAR 73516962 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 39.00 XPAR 73516961 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 60.00 XPAR 73516960 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 6.00 XPAR 73516959 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 45.00 XPAR 73516958 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 39.00 XPAR 73516957 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 12.00 XPAR 73516956 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 39.00 XPAR 73516955 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 45.00 XPAR 73516954 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 39.00 XPAR 73516953 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 42.00 XPAR 73516952 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 45.00 XPAR 73516951 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 45.00 XPAR 73516950 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 31.00 XPAR 73516949 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:52:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 42.00 XPAR 73516948 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:49:13+148:00 FR0000050809 148 EUR 8.00 XPAR 73516772 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:31:20+148:00 FR0000050809 148 EUR 10.00 XPAR 73515818 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:31:20+148:00 FR0000050809 148 EUR 36.00 XPAR 73515813 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:31:20+148:00 FR0000050809 148 EUR 22.00 XPAR 73515812 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:31:20+148:00 FR0000050809 148 EUR 38.00 XPAR 73515811 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:31:20+148:00 FR0000050809 148 EUR 31.00 XPAR 73515810 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:31:20+149:00 FR0000050809 149 EUR 14.00 XPAR 73515809 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:31:20+149:00 FR0000050809 149 EUR 95.00 XPAR 73515808 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:31:20+149:00 FR0000050809 149 EUR 36.00 XPAR 73515807 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:31:20+149:00 FR0000050809 149 EUR 29.00 XPAR 73515806 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:31:20+149:00 FR0000050809 149 EUR 127.00 XPAR 73515804 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:31:20+149:00 FR0000050809 149 EUR 2.00 XPAR 73515803 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:31:20+149:00 FR0000050809 149 EUR 2.00 XPAR 73515802 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:30:43+149:00 FR0000050809 149 EUR 20.00 XPAR 73515763 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:30:43+149:00 FR0000050809 149 EUR 48.00 XPAR 73515762 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:28:58+149:00 FR0000050809 149 EUR 104.00 XPAR 73515661 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:28:58+149:00 FR0000050809 149 EUR 4.00 XPAR 73515660 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:28:58+149:00 FR0000050809 149 EUR 5.00 XPAR 73515650 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:28:58+149:00 FR0000050809 149 EUR 10.00 XPAR 73515649 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:28:58+149:00 FR0000050809 149 EUR 25.00 XPAR 73515648 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:15:38+148:00 FR0000050809 148 EUR 39.00 XPAR 73514999 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:12:10+148:00 FR0000050809 148 EUR 3.00 XPAR 73514809 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:12:10+148:00 FR0000050809 148 EUR 41.00 XPAR 73514808 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:12:10+148:00 FR0000050809 148 EUR 41.00 XPAR 73514807 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:12:10+148:00 FR0000050809 148 EUR 4.00 XPAR 73514806 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:12:10+148:00 FR0000050809 148 EUR 3.00 XPAR 73514803 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:12:10+148:00 FR0000050809 148 EUR 34.00 XPAR 73514801 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:12:10+148:00 FR0000050809 148 EUR 2.00 XPAR 73514800 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:12:10+148:00 FR0000050809 148 EUR 18.00 XPAR 73514799 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:12:10+148:00 FR0000050809 148 EUR 23.00 XPAR 73514798 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:12:10+148:00 FR0000050809 148 EUR 1.00 XPAR 73514797 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:12:10+148:00 FR0000050809 148 EUR 20.00 XPAR 73514796 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:12:10+148:00 FR0000050809 148 EUR 20.00 XPAR 73514795 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:12:10+148:00 FR0000050809 148 EUR 9.00 XPAR 73514794 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:12:10+148:00 FR0000050809 148 EUR 41.00 XPAR 73514793 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:12:10+148:00 FR0000050809 148 EUR 41.00 XPAR 73514792 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:11:37+149:00 FR0000050809 149 EUR 20.00 XPAR 73514759 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:10:41+149:00 FR0000050809 149 EUR 34.00 XPAR 73514723 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:10:29+149:00 FR0000050809 149 EUR 38.00 XPAR 73514711 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:10:28+149:00 FR0000050809 149 EUR 38.00 XPAR 73514710 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:08:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 37.00 XPAR 73514634 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:07:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 44.00 XPAR 73514605 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:07:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 4.00 XPAR 73514604 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:07:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 44.00 XPAR 73514603 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:07:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 40.00 XPAR 73514602 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:07:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 52.00 XPAR 73514601 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T15:07:32+149:00 FR0000050809 149 EUR 6.00 XPAR 73514597 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:58:17+148:00 FR0000050809 148 EUR 35.00 XPAR 73514198 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:58:17+148:00 FR0000050809 148 EUR 29.00 XPAR 73514197 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:58:17+148:00 FR0000050809 148 EUR 8.00 XPAR 73514196 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:58:02+148:00 FR0000050809 148 EUR 100.00 XPAR 73514191 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:58:02+148:00 FR0000050809 148 EUR 44.00 XPAR 73514190 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:58:01+148:00 FR0000050809 148 EUR 38.00 XPAR 73514181 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:58:01+148:00 FR0000050809 148 EUR 33.00 XPAR 73514180 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:56:01+148:00 FR0000050809 148 EUR 7.00 XPAR 73514130 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:55:21+148:00 FR0000050809 148 EUR 8.00 XPAR 73514093 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:47:54+148:00 FR0000050809 148 EUR 77.00 XPAR 73513660 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:47:54+148:00 FR0000050809 148 EUR 28.00 XPAR 73513659 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:47:54+148:00 FR0000050809 148 EUR 3.00 XPAR 73513658 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:47:54+148:00 FR0000050809 148 EUR 32.00 XPAR 73513657 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:43:23+148:00 FR0000050809 148 EUR 7.00 XPAR 73513514 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:42:23+148:00 FR0000050809 148 EUR 23.00 XPAR 73513453 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:42:23+148:00 FR0000050809 148 EUR 5.00 XPAR 73513452 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:42:23+148:00 FR0000050809 148 EUR 3.00 XPAR 73513451 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:42:23+148:00 FR0000050809 148 EUR 4.00 XPAR 73513450 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-24T14:36:49+148:00 FR0000050809 148 EUR 8.00 XPAR 73513267 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:51:45+146:00 FR0000050809 146 EUR 67.00 XPAR 73401336 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:51:45+146:00 FR0000050809 146 EUR 97.00 XPAR 73401335 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:51:45+146:00 FR0000050809 146 EUR 31.00 XPAR 73401334 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:51:45+146:00 FR0000050809 146 EUR 41.00 XPAR 73401333 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:51:45+146:00 FR0000050809 146 EUR 2.00 XPAR 73401332 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:13:06+146:00 FR0000050809 146 EUR 8.00 XPAR 73398504 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:13:06+146:00 FR0000050809 146 EUR 11.00 XPAR 73398503 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:13:06+146:00 FR0000050809 146 EUR 3.00 XPAR 73398502 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:13:06+146:00 FR0000050809 146 EUR 8.00 XPAR 73398501 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:13:06+146:00 FR0000050809 146 EUR 3.00 XPAR 73398500 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:12:25+146:00 FR0000050809 146 EUR 39.00 XPAR 73398472 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:12:25+146:00 FR0000050809 146 EUR 10.00 XPAR 73398465 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:12:25+146:00 FR0000050809 146 EUR 50.00 XPAR 73398464 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:10:05+146:00 FR0000050809 146 EUR 18.00 XPAR 73398345 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:10:05+146:00 FR0000050809 146 EUR 50.00 XPAR 73398344 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:10:05+146:00 FR0000050809 146 EUR 1.00 XPAR 73398343 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:10:05+146:00 FR0000050809 146 EUR 32.00 XPAR 73398342 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:10:05+146:00 FR0000050809 146 EUR 30.00 XPAR 73398341 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:10:05+146:00 FR0000050809 146 EUR 20.00 XPAR 73398340 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:10:05+146:00 FR0000050809 146 EUR 17.00 XPAR 73398339 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:10:05+146:00 FR0000050809 146 EUR 28.00 XPAR 73398338 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:10:05+146:00 FR0000050809 146 EUR 22.00 XPAR 73398337 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:10:05+146:00 FR0000050809 146 EUR 39.00 XPAR 73398336 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:10:05+146:00 FR0000050809 146 EUR 11.00 XPAR 73398335 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:08:55+146:00 FR0000050809 146 EUR 30.00 XPAR 73398276 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:08:54+146:00 FR0000050809 146 EUR 20.00 XPAR 73398275 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:08:54+146:00 FR0000050809 146 EUR 50.00 XPAR 73398274 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:08:54+146:00 FR0000050809 146 EUR 50.00 XPAR 73398273 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:08:54+146:00 FR0000050809 146 EUR 50.00 XPAR 73398272 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:05:50+146:00 FR0000050809 146 EUR 30.00 XPAR 73398012 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:05:50+146:00 FR0000050809 146 EUR 21.00 XPAR 73398011 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:05:50+146:00 FR0000050809 146 EUR 4.00 XPAR 73398010 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:05:50+146:00 FR0000050809 146 EUR 5.00 XPAR 73398009 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:05:50+146:00 FR0000050809 146 EUR 20.00 XPAR 73398008 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:05:31+146:00 FR0000050809 146 EUR 20.00 XPAR 73397999 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:05:31+146:00 FR0000050809 146 EUR 25.00 XPAR 73397998 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:05:31+146:00 FR0000050809 146 EUR 25.00 XPAR 73397997 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:05:31+146:00 FR0000050809 146 EUR 25.00 XPAR 73397996 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-11-21T10:05:31+146:00 FR0000050809 146 EUR 25.00 XPAR 73397995 Employee share

