ADIDAS - Fällt die Aktie in ein tiefes Loch?

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 121,760 € (XETRA)

Nach dem Bruch der Unterstützung bei 162,20 EUR fiel die Adidas-Aktie ab Ende August in einer weiteren massiven Abwärtsbewegung bis an das Kurszielgebiet um 92,19 EUR auf Höhe des Jahreshochs 2014 bei 93,22 EUR. Diese mehrfache charttechnische Unterstützung wurde Ende Oktober verteidigt und so zum Startpunkt einer bis 137,10 EUR führenden Erholung. Selbst die vierte gesenkte Prognose im laufenden Jahr konnte die Bullen bis dahin nicht bremsen.

Dennoch reichte es nur für einen kurzen Anstieg über den Widerstand bei 129,60 EUR, ehe eine flaggenförmige Korrektur einsetzte. Diese weitet sich aktuell sowohl zeitlich, als auch preislich aus und deutet eine temporäre Schwäche auf Käuferseite an. Sollte die Aktie jetzt auch noch unter 118,00 EUR einbrechen, wäre ein kleines Verkaufssignal aktiviert und mit einem Abverkauf bis 110,00 und 107,63 EUR zu rechnen. Hier sollte der nächste mittelfristige Anstieg folgen.

Darunter wäre dagegen der gesamte Aufwärtsschub seit Anfang November neutralisiert und so ein weiterer Einbruch bis 90,00 EUR zu erwarten.

Sollte die Käuferseite dagegen jetzt aktiv werden und den nahen Support bei 118,00 EUR verteidigen, müsste für ein prozyklisches Kaufsignal das Zwischenhoch bei 127,60 EUR und der Widerstand bei 129,60 EUR überwunden werden. Darüber hätte die Aktie allerdings Platz bis an die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 150,00 EUR.

