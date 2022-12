FASTENAL - Abwärtstrend zu hohe Hürde?

Fastenal Co. - WKN: 887891 - ISIN: US3119001044 - Kurs: 50,270 $ (Nasdaq)

Die Fastenal-Aktie markierte im Januar 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 64,75 USD. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie des Distributors von Industrie- und Baumaterialien in einer Korrekturbewegung. Diese Bewegung führte den Wert auf ein Tief bei 43,73 USD und damit nahe an die Unterstützungszone zwischen 42,88 USD und 42,57 USD.

In den letzten Wochen kletterte der Aktienkurs deutlich und näherte sich dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch an. Knapp unter diesem Trend gerät der Wert aber in dieser Woche wieder unter Druck und deutet eine lange schwarze Wochenkerze an. Diese kann sich aber bis zum Schlusskurs am Freitag noch deutlich verändern.

Verkaufswelle droht

Nach aktuellem Stand droht ein Abpraller am Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Kommt es tatsächlich zu diesem Abpraller, dann könnte die Aktie in den nächsten Wochen deutlich unter Druck geraten und in die Unterstützungszone zwischen 42,88 und 42,57 USD abfallen, womit die Aktie auch auf den langfristigen Aufwärtstrend seit Beginn der 1990er Jahre zurückfallen würde.

Für ein neues Kaufsignal müsste die Aktie das Hoch aus der letzten Woche bei 52,93 USD und damit auch den Abwärtstrend seit Januar 2022 durchbrechen. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wäre ein Anstieg an das Allzeithoch möglich.

Fazit: Die Rally der letzten Wochen könnte beendet sein. Ein Rückfall auf bzw. knapp unter das Jahrestief droht.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)