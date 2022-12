Mercedes-Benz: Kavalierstart

Nachdem das Wertpapier von Mercedes-Benz gegen Mitte Oktober aus seinem diesjährigen Abwärtstrend durch den Sprung über 56,00 Euro ausgebrochen war, folgten recht schnell Kursgewinne zurück an den EMA 200, im Anschluss auf ein Monatshoch von 65,83 Euro und dadurch ganz in die Nähe des Horizontalwiderstandes von rund 68,00 Euro. Dieses Ziel wurde zwar noch nicht endgültig erreicht, allerdings scheint dies nur eine Frage der Zeit zu werden. Um an die aktuellen Jahreshochs um 77,90 Euro anzuknüpfen, muss aber diese Hürde erst noch fallen.

Long-Positionen enger absichern

Aus dem Stand heraus könnte durchaus noch ein spekulatives Long-Investment mit Zielen zwischen 68,00 und 68,42 Euro bei der Mercedes-Benz-Aktie in Erwägung gezogen werden. Aber erst oberhalb dieses Widerstandsbandes würden die aktuellen Jahreshochs bei 77,90 Euro in den Fokus der Anleger geraten. Geht es dagegen unter die beiden gleitenden Durchschnitt EMA 50/200 bei rund 60,00 Euro abwärts, würden unmittelbare Abschlagsrisiken auf 56,52 und 55,85 Euro entstehen.