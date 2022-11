Uniper rechnet mit rascher Inbetriebnahme von LNG-Terminal

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Köln (Reuters) - Der Energiekonzern Uniper will noch in diesem Jahr den schwimmenden Flüssiggas(LNG)-Terminal in Wilhelmshaven in Betrieb nehmen.

Nur besonders schlechtes Wetter könne noch einen Strich durch die Rechnung machen, sagte Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach am Mittwoch auf einer Konferenz des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln (EWI). LNG spielt eine Schlüsselrolle bei den Bemühungen der Bundesregierung, Gaslieferungen aus Russland zu ersetzen. Am Dienstag hatten der US-Energieriese ConocoPhillips und QatarEnergy eine Vereinbarung zur Lieferung von Flüssiggas nach Deutschland unterzeichnet. Dies sei dank der Größe von ConocoPhillips möglich gewesen, sagte Maubach. Konzerne dieser Größe gebe es in Deutschland nicht.

