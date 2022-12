Aktien New York: Dow gibt nach - Salesforce trübt Stimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Kursrally zur Wochenmitte ist an den US-Aktienmärkten am Donnerstag wieder Ernüchterung eingekehrt. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,75 Prozent auf 34 331 Zähler, grenzte höhere Verluste aber wieder etwas ein. Auf die Stimmung drückte ein trister Geschäftsausblick des Software-Anbieters Salesforce. Am Vortag hatte die Aussicht auf eine weniger drastische Zinserhöhung im Dezember durch die US-Notenbank Fed den Dow auf das höchste Niveau seit April getrieben.

Der marktbreite S&P 500 lag am Donnerstag mit 0,21 Prozent im Minus bei 4071 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 trat mit 12 030 Punkten auf der Stelle. Das zinssensible Börsenbarometer war am Vortag um 4,6 Prozent nach oben geschnellt. Fed-Chef Jerome Powell zufolge könnte bereits im Dezember die Zeit für moderatere Zinserhöhungen gekommen sein. Das hatte für die wachstumsstarken Tech-Aktien eine Rally ausgelöst.

Verstimmt reagierten die Anleger nun aber auf den Geschäftsausblick des Cloudsoftware-Spezialisten Salesforce . Dessen Aktien brachen als mit Abstand größter Verlierer im Dow um fast zehn Prozent ein. Marktteilnehmer werteten die neuen Prognosen als Beleg für die in einem unsicheren Wirtschaftsumfeld nachlassenden Investitionen von Unternehmen in Technologie. Für zusätzliches Ungemach sorgte der Weggang von Co-Chef Bret Taylor.

An der Spitze des Nasdaq 100 schnellten die Papiere von Okta um fast ein Viertel nach oben. Der Entwickler von Internet-Software rechnet im kommenden Jahr mit einem deutlich niedrigeren Verlust, als er ursprünglich angekündigt hatte.

Die Aktien des Software-Anbieters Snowflake verteuerten sich um sechs Prozent. Im vorbörslichen Handel hatte ein ebenfalls schwacher Ausblick des Unternehmens den Kurs noch belastet. Analysten großer Investmentbanken wie JPMorgan und Morgan Stanley blieben gleichwohl optimistisch gestimmt für die Wachstumsperspektiven von Snowflake.

Eine Gewinnwarnung der Warenhauskette Dollar General ließ den Aktienkurs um mehr als acht Prozent absacken. Kunden bevorzugen verstärkt Produkte, die für das Unternehmen weniger profitabel sind, und die Lieferketten bereiten zusätzliche Kosten. Im Fahrwasser von Dollar General fielen die Papiere des Einzelhändlers Dollar Tree um gut ein Prozent./bek/jha/