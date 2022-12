Bitcoin Kurs steigt über 17.000-Dollar-Marke – die Gründe und Aussichten

Das nach Marktgröße bedeutendste Krypto Asset Bitcoin notiert am Donnerstagmorgen wieder über der runden Marke von 17.000 Dollar und damit so hoch wie zuletzt vor rund zwei Wochen. Befeuert wird der Risikoappetit nicht zuletzt durch die Aussicht auf eine in Zukunft behutsame US-Geldpolitik. Allerdings besteht das Risiko einer klassischen Bärenmarktrallye.

Für eine Bitcoin-Einheit müssen Anleger zunächst rund 17.100 Dollar auf den Tisch legen und damit drei Prozent mehr als noch vor einer Woche.

Powell-Rede lässt Anleger auf behutsame Geldpolitik hoffen

Eine Rede durch Fed-Chef Jerome Powell hat Anleger dies- und jenseits des Atlantiks am Mittwochabend aus der Reserve gelockt. Damit sehen die Märkte einen Silberstreif an einem sonst dunklen Börsenhimmel. Powell sagte, dass die Fed das Tempo im Zinserhöhungszyklus bereits im Dezember drosseln könnte. Im Gegenzug warnte er davor, dass es weniger Klarheit darüber gebe, wie hoch die Zinsen am Ende des Tages tatsächlich steigen müssten, um die grassierende Inflation wieder einzufangen.