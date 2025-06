GNW-News: Robex weiterhin im Plan für erste Goldproduktion bei Kiniero im vierten Quartal 2025

^Höhepunkte: * Die Bauarbeiten am Kiniero-Goldprojekt von Robex in Guinea verlaufen weiterhin planmäßig und budgetgerecht, so dass die erste Goldförderung für das vierte Quartal 2025 auf Kurs ist. * Das Projekt bleibt weiterhin ohne Unfälle mit Ausfallzeiten. * Die gesamte Projektplanung und Detailkonstruktion sind abgeschlossen. * Die Phase-1-Bohrungen zur Gehaltskontrolle in der Mansounia-Grube werden fortgesetzt, wobei 55.430?m gebohrt und 61.520 Proben entnommen wurden. Die Bohrungen in Mansounia sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein, anschließend beginnt das Bohrprogramm in der Sabali-Grube. * Die SMP-Arbeiten (Stahlbau, Maschinenbau, Rohrleitungsbau) haben begonnen, wobei 115 Tonnen im Mühlengebäude und in den Rohrgestellen errichtet wurden. * Alle Bestellungen für mechanische und elektrische Ausrüstung, Rohrleitungen und Elektromaterial sind abgeschlossen und befinden sich im planmäßigen Lieferprozess, darunter 90?% der Materialien für das Kraftwerk, die bereits abgeholt und versandt wurden. * Die Betonarbeiten an der Aufbereitungsanlage sind zu etwa 95?% abgeschlossen, die Betonarbeiten für das Kraftwerk zu 32?%. * Die Fertigung der Stahlkonstruktionen und Blechbearbeitung ist zu 89?% bzw. 90?% abgeschlossen, 11 Lieferungen von Stahlkonstruktionen und vier Lieferungen von Blechbearbeitung sind auf dem Weg nach Kiniero. Die gesamte Fertigung soll vorzeitig abgeschlossen werden. * Die Tankkonstruktionen vor Ort sind zu 64?% fertiggestellt. Tankzug A des CIL-Systems ist fertiggestellt, Tankzug B soll Mitte Juli 2025 folgen. * Die Vorbereitungen für Phase 1A der Rückstandslagerstätte sind fast abgeschlossen, wobei 625.607?m² der 800.000?m² großen Auskleidung bereits verlegt wurden. * Der Vertrag für die Kraftstoffversorgung wurde vergeben und der Bau der Kraftstofflagerstätte hat begonnen. * Der Auftrag für die Installation der Mahlanlage wurde vergeben, das Montageteam befindet sich in der Mobilisierung. * Die Verträge für den Bergbau sowie die Bohr- und Sprengarbeiten sollen noch in diesem Monat unterzeichnet werden, die Mobilisierung hat begonnen. Die Verfüllung des ROM-Pads (Run-of-Mine) ist abgeschlossen. * Die geotechnischen Bohrungen für einen Solarpark haben begonnen. QUÉBEC, June 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc (?Robex" oder das ?Unternehmen") (ASX: RXR | TSX-V: RBX | OTC: RSRBF | Börse Frankfurt: RB4) freut sich, ein Update zum Baufortschritt für sein Kiniero-Goldprojekt in Guinea, Westafrika, im Juni 2025 bekanntzugeben. Robex liegt weiterhin im Plan, im vierten Quartal 2025 in Kiniero die erste Goldproduktion zu realisieren. Abbildung 1: Luftaufnahme des Kiniero-Standorts mit der Aufbereitungsanlage und Infrastruktur (9. Juni 2025) Abbildung 2: Blick auf die Mahlanlage mit laufender Stahlmontage (7. Juni 2025) Abbildung 3: Blick auf die CIL-Anlage mit Montage des Hauptrohrgestells (11. Juni 2025) Abbildung 4: Tailings-Speicherbecken mit Ausmaß der Auskleidung und Bau des Hauptdamms (7. Juni 2025) Abbildung 5: Westblick auf Mahlanlage und CIL-Anlage (7. Juni 2025) Matthew Wilcox, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Robex, erklärte: ?Kiniero rückt jeden Monat näher an die Fertigstellung. Es ist sehr erfreulich, dass diese Fortschritte auf sichere und methodische Weise fortgesetzt werden und wir unseren Zeitplan für die erste Goldförderung im vierten Quartal 2025 einhalten können. Wir haben alles bestellt, was wir für das Projekt benötigen, und die Materialien werden regelmäßig an den Standort geliefert, damit wir unsere Ziele weiterhin erreichen können. Die Planung ist abgeschlossen, und viele Bauabschnitte des Projekts sind bereits im Gange oder stehen kurz vor dem Abschluss. Die Bohrungen zur Erzgehaltskontrolle kommen gut voran und werden uns wichtige Daten für die Minenplanung in Mansounia liefern, bevor wir diese Arbeiten in der Sabali-Grube fortsetzen. Nach Abschluss unseres Börsengangs, in dessen Rahmen 120 Millionen AUD eingeworben wurden, und unserer erfolgreichen Notierung an der ASX Anfang dieses Monats sind wir bestärkt in unserem Bestreben, durch Kiniero und Nampala Shareholder Value zu schaffen, und freuen uns darauf, weitere Fortschrittsberichte zu Kiniero bekanntzugeben, wenn wir uns der ersten Goldproduktion nähern." Baufortschritt in Kiniero Die Bauarbeiten in Kiniero verlaufen weiterhin planmäßig und der Großteil der Betonarbeiten für die Aufbereitungsanlage ist bereits abgeschlossen. Drei Lieferungen von Stahlkonstruktionen sind angekommen, weitere Lieferungen werden alle zwei Wochen erwartet. Der SMP-Auftragnehmer hat mit der Montage der Stahlkonstruktion für die Mahlanlage und die Rohrgestelle begonnen. Das Montageteam für die Mahlanlage hat mit der Mobilisierung zur Baustelle begonnen; die Montage startet Mitte Juni 2025. Der Bau des Tailings-Damms geht gut voran: 78?% der Auskleidung der Phase 1A sind abgeschlossen. Abbildung 6: ROM-Pad und -Kammer des Vorbrechers (7. Juni 2025) Abbildung 7: Blick auf die Reclaim-Kammer (7. Juni 2025) Abbildung 8: Fünf von acht Generatorfundamenten des Kraftwerks wurden gegossen (7. Juni 2025) Abbildung 9: Kraftwerksmotoren wurden auf ein Charterschiff verladen (7. Juni 2025) Abbildung 10: Zusatzausrüstung des Kraftwerks wurde auf ein Charterschiff verladen (7. Juni 2025) Nächste Schritte * Abschluss der letzten beiden großen Betonarbeiten in der Aufbereitungsanlage bis Ende Juni 2025. * Abschluss der Auskleidung von Phase 1A des Tailings-Damms bis Ende Juni 2025. * Beginn der Montagearbeiten für die Mahlanlage vor Ort. * Fortsetzung der Stahlbauarbeiten in der Aufbereitungsanlage. * Beginn der Verlegung der Überlandrohrleitungen. * Beginn der Bohrungen zur Erzgehaltskontrolle in der Sabali-Grube. * Abschluss der Verträge für den Abbau sowie Bohr- und Sprengarbeiten zu branchenüblichen Konditionen. * Vergebung des Auftrags für den Erztransport. * Vergabe der Betriebs- und Wartungsverträge für Labor und Kraftwerk. * Beschaffung wichtiger Ersatzteile für Betrieb und Wartung. Robex ist nach wie vor sehr gut aufgestellt, um den Bau des Kiniero-Projekts zügig voranzubringen. Die erste Goldproduktion ist weiterhin für das vierte Quartal 2025 geplant. Diese Bekanntmachung wurde vom Managing Director genehmigt. Robex Resources Inc. Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer Alain William, Chief Financial Officer Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements (?Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des Managements beschreiben, können ?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen, wie z. B. ?anstreben", ?antizipieren", ?annehmen", ?glauben", ?können", ?erwägen", ?fortsetzen", ?könnten", ?schätzen", ?erwarten", ?prognostizieren", ?zukünftig", ?Prognose", ?anleiten", ?Hinweis", ?beabsichtigen", ?Absicht", ?wahrscheinlich", ?möglicherweise", ?könnte", ?Zielsetzung", ?Chance", ?Aussicht", ?Plan", ?Potenzial", ?sollte", ?Strategie", ?Ziel", ?wird" oder ?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Vorhersagekraft oder der Kontrolle des Unternehmens liegen. Spezifische zukunftsgerichtete Aussagen Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter: die Fähigkeit des Unternehmens, die Pläne in Bezug auf das Kiniero-Goldprojekt, wie sie in der Machbarkeitsstudie zu diesem Projekt dargelegt sind, in der jeweils aktualisierten Fassung durchzuführen, und zwar in Übereinstimmung mit dem überarbeiteten Zeitplan, der zuvor vom Unternehmen bekannt gegeben wurde; die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben widriger Umstände beim Kiniero-Goldprojekt; das Ausbleiben unvorhergesehener Verzögerungen beim Betrieb; das Ausbleiben wesentlicher Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; den Goldpreis, der auf einem Niveau bleibt, das das Goldprojekt Kiniero rentabel macht; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das notwendige Kapital zur Finanzierung seines Betriebs aufzubringen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen zu realisieren; Annahmen hinsichtlich gegenwärtiger und zukünftiger Geschäftsstrategien, lokaler und globaler geopolitischer und wirtschaftlicher Bedingungen und des Umfelds, in dem das Unternehmen tätig ist und in Zukunft tätig sein wird; sowie der Zugang des Unternehmens zu den im Rahmen der Sprott-Rahmenvereinbarung zur Verfügung gestellten Mitteln (wie im Ersatzprospekt vom 6. Mai 2025 beschrieben und am 3. Juni 2026 bei der ASX eingereicht) (Rahmenvereinbarung). Risiken Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, beinhalten sie bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in solchen Aussagen enthaltenen oder implizierten Prognosen abweichen. Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Risiko, dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, die aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme des Kreditvertrags zu erfüllen, und daher nicht in der Lage ist, einen Teil oder den gesamten im Rahmen des Kreditvertrags verfügbaren Kapitalbetrag zu leihen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen des Facility Agreement geliehenen Beträge zurückzuzahlen; das Risiko, dass die Schuldner im Rahmen des Facility Agreement nicht in der Lage sind, die finanziellen und sonstigen Verpflichtungen im Rahmen des Facility Agreement zu erfüllen, was zu einem Event of Default führt; geopolitische Risiken und Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten in Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte geltend zu machen, und der Möglichkeit von Unruhen und zivilem Ungehorsam; Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen des Unternehmens zu Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; die Ersetzung der erschöpften Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl von Projekten des Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt nie die Produktionsphase erreicht; der Kapitalbedarf des Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der Gesetze, Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt, einschließlich der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, und die Auswirkungen dieser Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des Unternehmens; an Dritte zu zahlende Kapitalbeteiligungen und Lizenzgebühren; Preisvolatilität und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität im globalen Finanzsystem; Unsicherheit im Zusammenhang mit der Einführung von Zöllen durch ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, auf Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses Land importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf die Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen der hohen Inflation, wie z.?B. höhere Rohstoffpreise; Schwankungen der Wechselkurse, insbesondere zwischen dem kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit seine Eigenkapitalfinanzierungen aufnimmt, und dem US-Dollar; das Risiko eines anhängigen oder zukünftigen Rechtsstreits gegen das Unternehmen; Beschränkungen bei Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen Tochtergesellschaften; Volatilität des Marktpreises der Wertpapiere des Unternehmens; Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder -veranlagungen des Unternehmens; Erwerb und Aufrechterhaltung von Eigentumsrechten an Grundstücken sowie der für den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen; Änderungen der Projektparameter und/oder wirtschaftlichen Bewertungen im Zuge der Detailplanung; das Risiko, dass die tatsächlichen Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbau- und explorationsbezogene technische Probleme; unerwartete Betriebsstörungen bei Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren; Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen, einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es tätig ist; das Risiko, dass das Unternehmen oder seine Vertreter gegen geltende Antikorruptionsgesetze, Ausfuhrkontrollvorschriften, Sanktionsregelungen und verwandte Gesetze verstoßen; das Risiko, dass das Unternehmen Konflikte mit kleingewerblichen Bergbauunternehmen hat; Konkurrenz durch andere Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittauftragnehmern; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonen und hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu angemessener Infrastruktur; Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen Haftungsverpflichtungen des Unternehmens in Bezug auf seine Tailings- Lagerstätten; Störungen in der Lieferkette; Gefahren und Risiken, wie sie typischerweise mit der Exploration, Erschließung und Produktion im Goldbergbau verbunden sind; Probleme im Zusammenhang mit Wetter und Klima; das Risiko von Ausfällen von IT-Systemen und Cyber-Bedrohungen; sowie das Risiko, dass sich das Unternehmen nicht gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten versichern kann. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie im Abschnitt ?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens, das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) oder auf der Website des Unternehmens unter www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Zusätzliche Aktualisierungen Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen der Unternehmensleitung sowie auf Informationen, die der Unternehmensleitung zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung standen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sollten sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen der Unternehmensleitung ändern, es sei denn, eine solche Aktualisierung ist nach geltendem Recht erforderlich. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht geschlossen werden, dass es auch andere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren wird. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. 