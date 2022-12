Diese drei Aktien willst du nicht im Depot haben!

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 24,130 € (XETRA)

PUMA SE - WKN: 696960 - ISIN: DE0006969603 - Kurs: 50,400 € (XETRA)

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 31,270 € (XETRA)

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen und wer als mittelfristiger Trader oder Investor in deutschen Aktien unterwegs ist, möchte diese drei Unternehmen nicht in seinem Depot haben. Mit Verlusten von mehr als 50 % bilden sie momentan die Speerspitze der größten Verlierer im Deutschen Aktienindex und das, obwohl sich auch bei diesen die Kurse in den vergangenen Wochen erholen konnten.

Um welche Aktien handelt es sich? Wer den deutschen Aktienmarkt intensiv verfolgt, wird es wahrscheinlich schon wissen. Die größten Verlierer des bisherigen Jahres sind Zalando, Puma und Vonovia. Zalando verlor in den letzten Monaten 56 % an Wert, Puma 53 % und Vonovia knackt knapp die 50-Prozent Marke.

Wird das kommende Jahr für diese Aktien besser?

Was geschehen ist, ist geschehen. Daran kann man wenig ändern und Trader wie Anleger schauen eher nach vorn als zurück. Könnten diese Aktien die Highflyer 2023 werden? Strategisch spricht eine Statistik dagegen. Es gibt genug Analysen mit dem Ergebnis, dass relative Schwäche zu meiden ist. Vor diesem Hintergrund könnte es für Zalando, Puma und Vonovia auch im kommenden Jahr schwierig werden.

Aus charttechnischer Sicht gibt es hingegen ein wenig Grund zur Freude. Alle drei Aktien haben sich in den vergangenen Wochen spürbar erholen und dabei auch kleinere Bodenformationen ausbilden können. In Vonovia könnte eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation für Gewinne in Richtung 26-28 EUR führen, solange man nicht wieder nachhaltig unter ca. 22 EUR zurückfällt.

Vonovia SE

Auch in Puma sind die Bullen um eine deutliche Erholung mit Gewinnen in Richtung 57-60 EUR bemüht. Hier kommen die heutigen Gewinne gerade recht, denn idealerweise fällt der Kurs jetzt nicht mehr nachhaltig unter ca. 46,50 EUR zurück.

PUMA SE

Ein wenig schwieriger wird es bei Zalando. Auch hier gab es in den vergangenen Wochen zwar eine schöne Rally, eine konkrete Bodenformation ist momentan aber noch nicht zu erkennen. Eventuell aber probieren sich die Bullen auch hier an einer inversen SKS-Formation, was temporär aber noch einmal zur Abgabenrichtung 25-23 EUR führen kann. Um diese Formation dann zu vollenden, müsste zudem ein neues Hoch oberhalb von 35 EUR erreicht werden. Das sind ganz schön viele „wenn, dann und aber“.

Zalando SE

Fazit: Optimisten und sehr spekulative Trader und Anleger könnten durchaus einen Blick auf Zalando, Puma und Vonovia werfen. Falls es zu einem neuen Bullenmarkt kommt, wäre auf alle Fälle genug Potenzial nach oben vorhanden. Die Chance ist dementsprechend hoch, leider aber auch das Risiko.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)