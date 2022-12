EQS-News: EAMD European AeroMarine Drones AG: Branchenlösungen für bidirektionale, umweltfreundliche Lieferdrohne – EAMD kooperiert mit Lieferdrohnen-Hersteller Jedsy

EQS-News: EAMD European AeroMarine Drones AG / Schlagwort(e): Kooperation

Berlin, 01.12.2022 Die EAMD European AeroMarine Drones AG arbeitet künftig mit Jedsy, dem Hersteller von Lieferdrohnen für Lasten bis zu 3 kg, eng zusammen. „Wir freuen uns, Jedsy bei der Weiterentwicklung von bestimmten Branchenlösungen und im Vertrieb unterstützen zu dürfen“, erklärt Ulrich T. Grabowski, Vorstandssprecher der EAMD European AeroMarine Drones AG. „Wir sind davon überzeugt, dass die technisch führende Lieferdrohne vom Schweizer Unternehmen Jedsy sehr schnell in verschiedenen Industrien zum Einsatz kommen wird, da sie bidirektional einsetzbar ist.“

Die patentierte Jedsy Mailbox ist eine An- und Abflugrampe mit Ladestation und lässt sich unter einem Fenster oder einem Balkon installieren. Sie ermöglicht nicht nur, dass die Drohne eine Lieferung direkt beim Empfänger zustellen kann, sondern ermöglicht auch das Aufnehmen eines anderen Paketes für den Weiterflug. Die maximale Last beträgt bis zu 3 Kg und ist daher hervorragend geeignet, Medikamente, Blutproben, aber auch technische Kleingeräte etc. zu liefern. Während die Drohne an der Jedsy Mailbox angedockt ist, lädt sich diese vollautomatisch auf und ist damit immer für den nächsten Flug startklar. Die Drohne in Form eines kleinen Segelflugzeugs fliegt bis zu 200 km/h schnell und ist in der Lage, bei zeitkritischen Lieferungen Geld zu sparen und CO2-Emissionen stark zu reduzieren.

EAMD European AeroMarine Drones AG:

Die EAMD AeroMarine Drones AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Berlin. EAMD bietet weltweit die Weiterentwicklung von Branchenlösungen und den Vertrieb für innovative und nachhaltige Luftfahrtkonzepte. Hierbei geht es darum herkömmliche, kostenintensive Antriebstechniken durch hybride Drohnen für den Einsatz in der Nah- und Fernerkundung zu ersetzen sowie um innovative, hocheffiziente Lieferdrohnen für kleinere Lasten. EAMD steht für den technischen Wandel in der Flugzeugtechnik hin zur Hybriden Technik (Elektroantrieb) sowie zukunftsweisenden Weiterentwicklungen (Tauchflugzeugen). Unter dem Dach des Unternehmens vereinen sich das Know-how des innovativen, europäischen Mittelstands und europäischer Institutionen der Forschung.

Jedsy: