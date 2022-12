NETFLIX - Gestern ein Gewinner und heute?

Open End Turbo Call Optionsschein auf Netflix - WKN: JS08SK - ISIN: DE000JS08SK2 - Kurs: 3,160 € (J.P. Morgan)

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 305,530 $ (Nasdaq)

Die Netflix-Aktie fiel nach ihrem Allzeithoch bei 700,99 USD aus dem November 2021 massiv ab und erreichte im Mai 2022 ein Tief bei 162,71 USD.

Seit diesem Tief entwickelt sich die Aktie besser als der Nasdaq 100. Die neuen Tiefs im Juni und im Oktober hat der Wert nicht mehr mitgemacht.

Am 19. Oktober überprang die Aktie einen wichtigen Widerstandsbereich und auch den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Nach einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend blickte die Aktie Anfang November wieder nach oben und erreichte sogar ein neues Rallyhoch, das aber wieder abverkauft wurde. Am kurzfristigen log. 61,8 % Retracement bei 275,15 USD kam aber wieder Kaufinteresse auf. Vor allem gestern zog der Wert deutlich an. Mit einem Plus von 8,75 % war er der drittgrößte Gewinner im Nasdaq 100.

Im Rahmen meiner Tradingideen in unserem redaktionellen Angebot PROmax habe ich am 23. November eine Longidee auf Netflix mittels DE000JS08SK2 veröffentlicht. Die Idee wurde bei einem Kurs von 1,67 EUR veröffentlicht. Gestern nahm ich nach einem Anstieg um 60,48 % einen Teilverkauf vor und zog das investierte Kapital aus dem Trade ab. Die Restposition notiert aktuell mit 89,82 % im Plus.

Kann die Rally noch weitergehen?

Auch wenn die Netflix-Aktie gestern noch kein neues Rallyhoch erreicht hat, macht das Chartbild einen bullischen Eindruck. Die Erholung kann in den nächsten Tagen zu weiteren Kursgewinnen in Richtung 329,82-333,22 USD führen. Eine Ausdehnung der Rally bis 363,89 USD ist auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Nach dem gestrigen Anstieg ist allerdings damit zu rechnen, dass die Aktie heute erst einmal durchatmet.

Kritisch für die Bullen wäre ein Rückfall unter 275,15 USD. In diesem Fall wäre das bullische Muster nicht mehr intakt. Ein erneuter Rückfall in Richtung 252,09 USD wäre dann möglich.

Fazit: Die Chancen für eine weitere Rally in der Netflix-Aktie stehen gut. Aber die Bäume werden zumindest in dieser Rally nicht wieder in den Himmel wachsen.

Zusätzlich lesenswert:

NVIDIA - Geht die Rally weiter?

NEMETSCHEK - Kurssprung nach Bestätigung des positiven Wachstumstrends

Netflix-Aktie

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)