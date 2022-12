LOCKHEED MARTIN - Aktie mit neuem Allzeithoch

Lockheed Martin Corp. - WKN: 894648 - ISIN: US5398301094 - Kurs: 496,230 $ (NYSE)

Die Aktie des amerikanischen Waffenherstellers Lockheed Martin befindet sich seit Jahrzehnten in einer Aufwärtsbewegung. Im Februar 202 markierte sie ein Rekordhoch bei 442,53 USD und korrigierte anschließend ausführlich.

Erst im Januar 2022 gelang der Ausbruch aus dieser Korrekturbewegung. Wenige Wochen später markierte der Wert ein neues Allzeithoch bei 479,99 USD. In den letzten Wochen drückte er gegen dieses Hoch. Dabei kletterte er in der Spitze auf 494,66 USD. Dieses Hoch durchbrach die Aktie in der letzten Woche knapp.

Rally kann weitergehen, wenn …

Sollte sich die Aktie von Lockheed Martin über 494,66 USD etablieren, könnte die Rally fortgesetzt werden. Ein möglicher mittelfristiger Zielbereich läge bei 615 USD.

Sollte die Aktie allerdings unter 442,53 USD abfallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 378,10 USD oder 324,23 USD gerechnet werden.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Lockheed Martin macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie hat eine gute Chance, ihre langfristige Rally direkt fortzusetzen.

Zusätzlich lesenswert:

META PLATFORMS - Da geht noch was

Lockheed Martin - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)